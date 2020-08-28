Пензенцам рассказали о кодовых словах для пенсионного фонда

28.08.2020 | 18:26

«Огонь», «четыре», «Аддис-Абеба» - любое из слов может стать вашим кодовым. Оно откроет доступ к получению ценной информации, к примеру, о состоянии индивидуального лицевого счета. Консультации получателям государственных услуг пенсионного фонда даются и дистанционно, но просто так по телефону никаких персональных сведений не сообщат. Необходима идентификация личности.

«Такая возможность появляется при использовании кодового слова. Кодовое слово гражданин предварительно сам сообщает пенсионному фонду, чтобы потом подтвердить свою личность по телефону. Сделать это следует в «Личном кабинете гражданина» на сайте пенсионного фонда, во вкладке «Профиль пользователя», - сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по области Денис Козлов.

Если у человека возникают сложности с заполнением электронной формы, специалисты фонда помогут разобраться в этом вопросе. Кодовым словом может быть не только ответ на секретный вопрос, но и любое сочетание букв или цифр - так называемый тайный код. Его необходимо выучить наизусть или, записав, не всем подряд показывать, а сообщить только сотруднику пенсионного фонда, когда понадобится обратиться по телефону за получением той или иной услуги.

«Специалист сначала спросит фамилию, имя, отчество, уточнит номер СНИЛС, дату рождения, потом спросит кодовое слово и предоставит всю необходимую персональную информацию», - пояснил Денис Козлов.

Большинство услуг пенсионного фонда по-прежнему можно получить дистанционно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на едином портале госуслуг.