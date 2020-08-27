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Общество

На улице Крупской снесли старое здание детского сада

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Где когда-то весело играли малыши, теперь работает тяжелая техника. Старый детский сад на улице Крупской снесен, хотя еще в 2015 году на здание были совсем другие планы. Чиновники предлагали сделать его вторым корпусом санатория «Солнышко», который расположен по соседству.

Планы пришлось изменить по серьезным причинам.

«Детский сад в связи с длительной эксплуатацией пришел в аварийное состояние, которое угрожало жизни и здоровью детей. Роспотребнадзор выдал нам предписание, что эксплуатация детского сада в дальнейшем невозможна, и детский сад был закрыт», - сообщил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Воспитанников отправили в другое дошкольное учреждение.

Теперь площадка на углу улицы Крупской завалена обломками разрушенного здания. Позже здесь предполагают вновь построить детский сад. Ориентировочный срок - 2026 год.

«Очередности сейчас в микрорайоне практически нет, но, учитывая, что по генплану планируется развитие микрорайона в створе улиц Леонова и Крупской, то есть строительство высотных многоквартирных домов, земельный участок мы оставили за собой», - пояснил Юрий Голодяев.

Рядом со снесенным зданием продолжает стоять двухэтажка, в которой раньше располагался детский санаторий «Солнышко». Его закрыли в начале 2019 года. Учреждение ликвидировали из-за аварийного состояния строения, но постройку пока не ремонтируют и не сносят.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Позже здесь предполагают вновь построить детский сад. Ориентировочный срок - 2026 год.
а чё так скоро ? лет через 50 постройте когда дети на пенсию будут собираться

Гость||

Долго строишь -побольше пилишь

Имя: Гость
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