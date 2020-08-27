Долги тепловиков за электроэнергию угрожают началу отопительного сезона

27.08.2020 | 16:08

ООО «ТНС энерго Пенза», являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, осуществляет в том числе и электроснабжение предприятий, обеспечивающих теплом жилые дома и социальные объекты региона.

Многие теплоснабжающие организации недобросовестно подходят к вопросу оплаты поставленного им ресурса. Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на подготовке Пензы и районов области к приближающемуся зимнему отопительному периоду.

В соответствии с законодательством ООО «ТНС энерго Пенза» было вынуждено из-за долгов ограничить подачу электроэнергии ряду теплоснабжающих предприятий. В настоящее время в целом по Пензенской области количество отключенных котельных достигло 99.

На 25 августа 2020 года задолженность превысила 72 млн рублей и числится за следующими организациями:

- АО «Пензтеплоснабжение» (Пенза) - 41,1 млн рублей;

- МУП «Каменская горэлектротеплосеть» (Каменка) - 8,79 млн рублей;

- ЗАО «ТЭКПО» (Нижнеломовский р-н) - 7,79 млн рублей;

- МУП «Кондольское МПО ЖКХ» (Пензенский р-н) - 5,66 млн рублей;

- ММУП ЖКХ «Леонидовка» (Пензенский р-н) - 2,28 млн рублей;

- МКП «Тепловодоснабжение» (Белинский р-н) - 1,57 млн рублей;

- МУП «Гортеплосеть» (г. Кузнецк) - 1,38 млн рублей;

- МУП «Исток» (Бессоновский р-н) - 1,25 млн рублей;

- МУП ЖКХ «Саловка» (Пензенский р-н) - 0,93 млн рублей;

- Администрация Березовского сельсовета (Колышлейский р-н) - 0,6 млн рублей;

- ООО «ТеплоРесурс» (Лунинский р-н) - 0,32 млн рублей;

- ООО «ЭнергоСервис» (Каменский р-н) - 0,29 млн рублей;

- ООО «Теплосервис» (г. Пенза) - 0,17 млн рублей.

Несмотря на предпринимаемые поставщиком электроэнергии меры по урегулированию сложившейся ситуации, теплоснабжающие предприятия продолжают систематически нарушать платежную дисциплину.

В преддверии отопительного сезона ООО «ТНС энерго Пенза» призывает руководство муниципальных образований и теплоснабжающих организаций погасить задолженность за электроэнергию, поскольку ее наличие ставит под угрозу возможность своевременной подачи тепла в дома и объекты социальной инфраструктуры региона.