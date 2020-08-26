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Общество

В передвижных медкомплексах обследовали почти 20 000 пензенцев

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В Пензенской области в передвижные медицинские комплексы пришли почти 20 000 сельчан. О результатах плановой первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных населенных пунктов отчитались во вторник, 25 августа, в пресс-службе регионального минздрава.

Всего на территории региона с середины июля действуют 6 передвижных ФАПа, 11 мобильных флюорографов и 3 маммографа.

Медики осуществили 496 выездов и осмотрели 19 871 человека. Свою работу они закончат в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в область поступили еще три передвижных флюорографа. Их приобрели для межрайонных больниц в Каменке, Кузнецке и Сердобске. Медкомплексы создали на базе автобусов ПАЗ и оснастили современным оборудованием.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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