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Общество

В Пензе за сутки выявили 49 заразившихся коронавирусом

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Во вторник, 25 августа, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции в области.

За сутки специалисты подтвердили 54 случая заражения. 49 новых пациентов - жители Пензы, 3 - Шемышейского района. По одному инфицированному зарегистрировали в Лунинском и Бессоновском районах.

В числе заразившихся оказался и 15-летний подросток. Общее количество несовершеннолетних, подхвативших вирус, составило 434.

«Находится под наблюдением 3 338 человек, сняты с него 27 779», - добавили в оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории на коронавирус обследовали 62 577 человек (всего 64 176 исследований), в лабораториях лечебной сети - 165 795 (всего 176 214 исследований).

За сутки специалисты проверили 1 788 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как то в Заречном резко заболевших выявлять перестали. Странно. И в районах совсем мало, а в Пензе рост идет.

Гость||

бараны не носят маски

Гость||

Потому что в Пензе народ жрал поповский ковидный пирог. А там сплошная антисанитария была.

Гость||

Ну ничего. Скоро появятся данные Росстата о ковидных смертях за июль, и масштаб вранья станет понятнее. Пока у нас 160 смертей за 3 месяца: апрель — 6 человек; май — 56 человек; июнь — 98 человек.

Гость||

Гость писал(a):

бараны не носят маски
бараны не носят, зато носят ослы

Гость||

Что здесь делают Козлодоевы?

Гость||

С ростом количества активных, количество комментаторов-баранофилов резко сократилось. Значит маски не бесполезны.

Гость||

Гость писал(a):

Значит маски не бесполезны.
А Вы за строительство крематория или против?

Если можно,аргументированно.

Гость||

Бараны носят маски, оттуда и прёт

Гость||

Крематорий нужен. Я не поиемлю землю и червей

Гость||

Гость писал(a):

Крематорий нужен. Я не поиемлю землю и червей
Как я Вас понимаю. А быть похороненым на Чемодановской свалке просто ужасно.

Гость||

+100500

Имя: Гость
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