В Пензе за сутки выявили 49 заразившихся коронавирусом

25.08.2020 | 12:50

Во вторник, 25 августа, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции в области.

За сутки специалисты подтвердили 54 случая заражения. 49 новых пациентов - жители Пензы, 3 - Шемышейского района. По одному инфицированному зарегистрировали в Лунинском и Бессоновском районах.

В числе заразившихся оказался и 15-летний подросток. Общее количество несовершеннолетних, подхвативших вирус, составило 434.

«Находится под наблюдением 3 338 человек, сняты с него 27 779», - добавили в оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории на коронавирус обследовали 62 577 человек (всего 64 176 исследований), в лабораториях лечебной сети - 165 795 (всего 176 214 исследований).

За сутки специалисты проверили 1 788 человек.