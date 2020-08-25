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Общество

Под Пензой состоялся второй этап армейских игр «Мастер-оружейник»

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Условная мировая война под Пензой вышла на второй уровень. На учебном полигоне артиллерийского института прошел очередной этап международных армейских игр «Мастер-оружейник». Сначала восемь команд из разных стран ремонтировали гаубицу, затем - более легкий вид средства уничтожения противника.

«Была поставлена задача: быстро разобрать зенитную установку, снять верхний станок, поставить на место, собрать зенитную установку, перевести в походное положение», - рассказал участник соревнования Алексей Трефилов (г. Пенза).

После устранения поломки орудия зенитку прицепили к тягачу, и команда совершила марш-бросок по сильно пересеченной местности. Каждое препятствие во время буксировки орудия нужно было пройти без ошибок. Получилось не у всех.

«Правое колесо упало, перевернуло, своими силами развернули зенитку. Русские помогли нам, за это им огромное спасибо. Уставшие были, поэтому сразу проехали на плац. Мы рады, что участвуем», - сообщил участник соревнований Владимир Мандасян (Республика Абхазия).

Ближе к финишу тягач на базе КамАЗа сломался, и бойцам пришлось вручную тащить 600-килограммовую зенитную установку.

Самым главным было привести орудие в боевое положение и произвести 10 выстрелов.

По итогам двух этапов международных армейских игр «Мастер-оружейник» лидирует артиллерийский ремонтный взвод России. Национальную команду представляет пензенский военный вуз.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Республика Абхазия? Вы серьёзно? Да " достойные" соперники, впрочем как и образцы вооружения разработанные в середине прошлого века и давно снятые с производства. Шоу для лохов. Цирк и показуха.

Гость||

Прежде чем тратить деньги на оборону надо создать народу жизнь которую стоило бы защищать" К . МАННЕРГЕЙМ.

Гость||

..а знаете небольшую историю.... реальную..для раздумий!!! В Индию Россией поставлено порядка 270 самолётов Су-30МКИ...... По рассказам вообще всё отлично. А в реальности почти 70 процентов индийских Су стоят под забором, из за хронического невыполнения Россией гарантийных обязательств. Штрафные санкции уже позволяют Индии получать комплекты для сборки на своих заводах этих Су-30мки БЕСПЛАТНО!!! Учитывая **боеспособность** Су-30МКИ индусы заключили договор с Израилем на модернизация своих Миг-21!!!!! МИГ-21. !!!!!

Имя: Гость
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