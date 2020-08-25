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Общество

Пензенская прокуратура нашла нарушения, угрожавшие безопасности детей

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Сотрудники прокуратуры Пензенской области провели проверку в учреждениях дополнительного образования и выявили нарушения, создающие угрозу для жизни и безопасности детей.

Так, в детско-юношеской спортивной школе Кузнецкого района и местной школе искусств пренебрегли требованиями пожарной безопасности. Эвакуационные пути были захламлены, эвакуационные знаки и бытовые термометры отсутствовали, огнетушители оказались неисправны.

«В Земетчинском районе находящийся на балансе детско-юношеской спортивной школы бассейн не был оборудован душевыми кабинами, отсутствовало бесперебойное горячее водоснабжение, имелись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в протекании крыши здания, наличии плесени на стенах», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ФОКе не соблюдался температурный режим, а автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре были неисправны.

В Сердобске в аварийном состоянии находились трибуны стадиона. Доступ к конструкциям, требующим демонтажа, ограничили.

При проверке спортивной школы в Пензенском районе выяснилось, что учеников в нее принимали без документов о прохождении медицинского осмотра. Из-за этого здоровье детей находилось под угрозой.

«Этой же школой допущены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», - уточнила Артамонова.

В парке культуры и отдыха в Пензе были нарушены стандарты в отношении тренажерного оборудования для силовых упражнений. У администрации отсутствовали документы о его изготовителе, сроке службы, пригодности и безопасности. В результате тренажеры демонтировали.

По всем другим перечисленным нарушениям также были приняты меры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Если внимательно почитать текст до конца то будет вывод что в Комсомольском парке в заводском районе будут стоять высотки.

Админ три.

Гость||

В нашей России будущего ты пойдёшь под суд вместе с лоббистами этого проекта.

Гость||

Скрины сделаны

Имя: Гость
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