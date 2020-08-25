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Общество

Минздрав проведет проверку после смерти пациента в больнице Бурденко

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Представители Министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали инцидент, произошедший в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко в воскресенье, 23 августа.

Ранее родственники мужчины, погибшего после ДТП, обвинили сотрудников медицинского учреждения в халатности. Участница группы «Пенза live» во «ВКонтакте» Асият Рамазанова сообщила, что родным, которые доставили пострадавшего в медучреждение, пришлось полчаса ждать, пока к ним подойдут врачи.

«Он был жив, но в тяжелом состоянии, родственники умоляли, просили и кричали о помощи, в ответ медики огрызались и грубо выгоняли родственников, но помочь никто не торопился», - рассказала женщина.

В итоге мужчина скончался.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения заверили, что по факту случившегося будет проведена проверка.

«Данной ситуации уделено самое пристальное внимание. Будет назначена проверка качества оказания медицинской помощи в условиях приемного отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко», - пояснили представители минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ВРАЧИ-ГЕРОИ???

Гость||

В Пензе бесплатной медицины нет?

Гость||

Что толку. Не дадут своих сожрать. При Сталине такого бардака не было. Областная больница - это отстой!!!

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе бесплатной медицины нет?
Вам плёнку от платного обследования,в подарок(знать бесплатно).

Мало?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе бесплатной медицины нет?
Выпихивают в платные 100%, где сидят те же самые врачи. А Областная у нас самая лучшая, но на всю область. Поэтому им приходится работать как военно-полевой госпиталь, круглосуточно. И поэтому очередь на прием и операции. Вот такая у нас медицина "бесплатная". А в остальные больницы лучше не попадать. С приступом сердца вовремя вызвали скорую, отвезли в 6-ю и там 2 дня держали пока поняли, что от инфаркта умру и только тогда повезли в Областную. Ну как это назвать? Если не матом, то слов нет.

Гость||

по факту случившегося будет проведена проверка Ну вообще прокурорские должны этим заниматься по факту этой публикации и родственникам совет туда идти, в это гадюшнике на Лермонтова правды уж точно не найдете.

Гость||

Гость писал(a):

Выпихивают в платные
Так ты не выпихивайся. Тебе скажут в печку лезь, тоже полезешь?

Гость||

После ДТП как бы 6 горб.

Гость||

Помер значит помер а могли ли помочь наврядли если помер.

Гость||

Умер человек-жалко!Врачи может и не смогли бы его спасти,но родственники пишут об отношении врачей к пострадавшему!

Гость||

Медицина в Пензе в ужасном состоянии,и год от года всё хуже!

Гость||

"Будет назначена проверка качества оказания медицинской помощи..." Какой помощи? Так ее ж не было

Гость||

Слов нет. Уморили человека.

Гость||

Гость писал(a):

в это гадюшнике на Лермонтова правды уж точно не найдете
Стандартный ответ "если вам что то не нравится, обращайтесь в суд (к вышестоящему прокурору). Так вообще можно робота посадить.

Гость||

Мы все хотим,как только привезли в приёмник,сразу бегом на операционный стол,но такое только в кино,у пациента надо минимум взять анализы(чтобы узнать группу крови,и заполнить амбулаторною карту,а это как раз 20-30 мин

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Имя: Гость
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