Минздрав проведет проверку после смерти пациента в больнице Бурденко

25.08.2020 | 09:46

Представители Министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали инцидент, произошедший в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко в воскресенье, 23 августа.

Ранее родственники мужчины, погибшего после ДТП, обвинили сотрудников медицинского учреждения в халатности. Участница группы «Пенза live» во «ВКонтакте» Асият Рамазанова сообщила, что родным, которые доставили пострадавшего в медучреждение, пришлось полчаса ждать, пока к ним подойдут врачи.

«Он был жив, но в тяжелом состоянии, родственники умоляли, просили и кричали о помощи, в ответ медики огрызались и грубо выгоняли родственников, но помочь никто не торопился», - рассказала женщина.

В итоге мужчина скончался.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения заверили, что по факту случившегося будет проведена проверка.

«Данной ситуации уделено самое пристальное внимание. Будет назначена проверка качества оказания медицинской помощи в условиях приемного отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко», - пояснили представители минздрава.