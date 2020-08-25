25.08.2020 | 08:52

В Пензенской области родственники мужчины, погибшего в результате ДТП, обвинили в его смерти медиков. Участница группы «Пенза live» во «ВКонтакте» Асият Рамазанова опубликовала видео, сделанное, по ее словам, в областной клинической больнице.

«Вчера (23 августа. - Здесь и далее прим. ред.) молодого человека после ужасной аварии родственники привезли в областную (больницу) Бурденко. Он был жив, но в тяжелом состоянии, родственники умоляли, просили и кричали о помощи, в ответ медики огрызались и грубо выгоняли родственников, но помочь никто не торопился», - рассказала женщина.

На выложенном видеоролике запечатлена группа людей рядом с лежащим на каталке мужчиной. Они кричат, зовут на помощь. В итоге к пострадавшему подходит сотрудница больницы. Женщина, которая ведет съемку, комментирует: «Вот через полчаса подошли».

«Полчаса длилось это безумие, и ни один медперсонал даже не подошел, пока не стали снимать на камеру, в итоге человек умер. Неужели это все останется безнаказанно? А сколько таких случаев из-за халатности врачей. Пусть все видят, какой беспредел в больнице», - написала интернет-пользовательница.

В заключение она выразила надежду, что съемку увидит руководство области и «примет меры».

Пост вызвал бурное обсуждение. Многие участники сообщества посочувствовали родственникам погибшего. Другие встали на сторону врачей и выдвинули свою версию: к гибели мужчины могло привести то, что в больницу его везли родственники. Значит, в дороге ему не оказывали квалифицированную помощь.

Предположительно, ДТП, в котором пострадал мужчина, случилось 23 августа в 21:40 на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе. Столкнулись ВАЗ-2114 с 28-летним водителем и КамАЗ с прицепом под управлением 34-летнего мужчины. По сведениям ГИБДД, смертельные травмы в этой аварии получил 37-летний мужчина.