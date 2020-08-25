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Глас народа | В Пензе родственники погибшего после ДТП мужчины обвинили врачей

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В Пензенской области родственники мужчины, погибшего в результате ДТП, обвинили в его смерти медиков. Участница группы «Пенза live» во «ВКонтакте» Асият Рамазанова опубликовала видео, сделанное, по ее словам, в областной клинической больнице.

«Вчера (23 августа. - Здесь и далее прим. ред.) молодого человека после ужасной аварии родственники привезли в областную (больницу) Бурденко. Он был жив, но в тяжелом состоянии, родственники умоляли, просили и кричали о помощи, в ответ медики огрызались и грубо выгоняли родственников, но помочь никто не торопился», - рассказала женщина.

На выложенном видеоролике запечатлена группа людей рядом с лежащим на каталке мужчиной. Они кричат, зовут на помощь. В итоге к пострадавшему подходит сотрудница больницы. Женщина, которая ведет съемку, комментирует: «Вот через полчаса подошли».

«Полчаса длилось это безумие, и ни один медперсонал даже не подошел, пока не стали снимать на камеру, в итоге человек умер. Неужели это все останется безнаказанно? А сколько таких случаев из-за халатности врачей. Пусть все видят, какой беспредел в больнице», - написала интернет-пользовательница.

В заключение она выразила надежду, что съемку увидит руководство области и «примет меры».

Пост вызвал бурное обсуждение. Многие участники сообщества посочувствовали родственникам погибшего. Другие встали на сторону врачей и выдвинули свою версию: к гибели мужчины могло привести то, что в больницу его везли родственники. Значит, в дороге ему не оказывали квалифицированную помощь.

Предположительно, ДТП, в котором пострадал мужчина, случилось 23 августа в 21:40 на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе. Столкнулись ВАЗ-2114 с 28-летним водителем и КамАЗ с прицепом под управлением 34-летнего мужчины. По сведениям ГИБДД, смертельные травмы в этой аварии получил 37-летний мужчина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Может зажирели на коронавирусных доплатах пора сажать,кто достоин.

Гость||

Следственный комитет займётся, а кто снимал главный свидетель! Теперь до суда дело довести можно если главный свидетель не соскочет.

Гость||

да вы что, как такое возможно? врачи у нас сплошь расправившие крылья ангелы!

Гость||

да вы что, как такое возможно? врачи у нас сплошь расправившие крылья ангелы!

тут скорее организаторы сокращения медпомощи свои ЧЕРТНЫЕ крылья летучих мышей при делах. оставшиеся вынуждены (обязаны) работать по шаблону - ТУ. чай, не советское время, когда был индивидуальный подход и медики - в каждой деревне

Гость||

безобразие

Гость||

Гость писал(a):

чай, не советское время, когда был индивидуальный подход и медики - в каждой деревне
Вы дурачок?

Гость||

Позор! Ангелы....Всю смену выпороть на соборной площади и провести голыми через весь город вназидание зажиревшим от доплат ковида врачам

Гость||

Гость писал(a):

чай, не советское время, когда был индивидуальный подход и медики - в каждой деревне

Вы дурачок?

Вы дурачок?

Гость||

А в СМИ писали что этот человек в скорой помер.

Гость||

Вот она - каждая минута дорога.

А в других больницах, 4 часа больная, доставленная на скорой с мигалками, с температурой, повышенным давлением ожидала когда же соизволят крылышки расправить и снизойти. На все вопросы - не нравиться жалуйтесь. Значит знают, что ничего не будет.

Гость||

"Другие встали на сторону врачей и выдвинули свою версию: к гибели мужчины могло привести то, что в больницу его везли родственники. Значит, в дороге ему не оказывали квалифицированную помощь." Да какая разница кто его привез, ролик в прокуратуру и всю дежурную смену под следствие однозначно, тут не может быть и речи о снисхождении, неоказание помощи чистейшей воды. От бабла ангелы с крыльями в бройлеров превратились, да они такими и были, просто это модно сейчас превозносить.

Гость||

В дороге не оказывали... А здесь разбежались оказывать. Тем более надо было срочно экстренные меры принимать.

Гость||

Пензаинформ писала: "В 21:40 на трассе М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2114 с 28-летним водителем и КамАЗ с прицепом под управлением 34-летнего мужчины.

Пассажир «четырнадцатой» дождался кареты скорой помощи, но умер по дороге в больницу от полученных в результате происшествия травм."

Гость||

09:16 Моя мама также после аварии погибла в советском 64 году. Изошла кровью в ожидании "помощи".

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Это бибик,что из дырки выбег?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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