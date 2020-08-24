В Заречном заложили первый кирпич в основание храма Серафима Саровского

24.08.2020 | 11:21

В Заречном возобновили строительства храма Серафима Саровского. В пятницу, 22 августа, на стройплощадке состоялась торжественная церемония.

«Праздничное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После службы духовенство и прихожане поднялись на строящийся храм, где и был заложен символический первый кирпич в основание верхнего храма. По древней традиции строительства церквей владыка Серафим заложил также в стену храма памятную доску», - рассказали в администрации Заречного.

На табличке из черного гранита высечены слова: «Основывается церковь сия в честь и память святого преподобного Серафима Саровского чудотворца во граде Заречный… в лето от сотворения мира 7528».

Местные власти считают, что храм станет не просто украшением Заречного, а местом, куда горожане смогут приходить со своими горестями и радостями.

В июне сообщалось, что при строительстве культового объекта возникли финансовые трудности. В текущем году на кирпичи, арматуру, раствор и дополнительные балки для возведения стен понадобится 10 млн руб. На счету храма на тот момент было только 900 тыс.

С 2010 года жители Заречного пожертвовали храму почти 20 млн руб. Ожидается, что он станет самым большим в закрытом городе. Согласно проекту, высота двухкупольного здания составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. Церковь сможет вмещать до 1 200 человек. Она будет крестообразной формы, с колокольней над главным входом.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку. Строительство планируют завершить за три года.