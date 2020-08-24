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Общество

В Заречном заложили первый кирпич в основание храма Серафима Саровского

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В Заречном возобновили строительства храма Серафима Саровского. В пятницу, 22 августа, на стройплощадке состоялась торжественная церемония.

«Праздничное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После службы духовенство и прихожане поднялись на строящийся храм, где и был заложен символический первый кирпич в основание верхнего храма. По древней традиции строительства церквей владыка Серафим заложил также в стену храма памятную доску», - рассказали в администрации Заречного.

На табличке из черного гранита высечены слова: «Основывается церковь сия в честь и память святого преподобного Серафима Саровского чудотворца во граде Заречный… в лето от сотворения мира 7528».

Местные власти считают, что храм станет не просто украшением Заречного, а местом, куда горожане смогут приходить со своими горестями и радостями.

В июне сообщалось, что при строительстве культового объекта возникли финансовые трудности. В текущем году на кирпичи, арматуру, раствор и дополнительные балки для возведения стен понадобится 10 млн руб. На счету храма на тот момент было только 900 тыс.

С 2010 года жители Заречного пожертвовали храму почти 20 млн руб. Ожидается, что он станет самым большим в закрытом городе. Согласно проекту, высота двухкупольного здания составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. Церковь сможет вмещать до 1 200 человек. Она будет крестообразной формы, с колокольней над главным входом.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку. Строительство планируют завершить за три года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

А может лучше новую больницу? Очень много больных с коронавирусом в заречном.

Гость||

Гость писал(a):

А может лучше новую больницу? Очень много больных с коронавирусом в заречном.
А разве не хватает?

Гость||

а может лучше завод построить?

Гость||

Гость писал(a):

а может лучше завод построить?
И тебя туда вкалывать.

Гость||

Гость писал(a):

а может лучше завод построить?
А разве не хватает?

Гость||

Нда

Гость||

Слов нет и сердце рвётся из груди...

Гость||

В заречном с храмами на пряг был? Их в пензе не меренно

Гость||

Гость писал(a):

Их в пензе не меренно
Их то может быть и "немерено", однако ума и духовности она вам не прибавили. К сожалению.

Гость||

Гость писал(a):

однако ума и духовности она вам не прибавили. К сожалению.
Агрессивная какая у пасомых духовность... Всё как в Книге... : )

Гость||

Церква и бристоли. Очень все гармонично.

Гость||

В советское время церквя под склады отдавали, все польза была и все люди жили счастливо.

Гость||

Заречный,закрытый военный городок,зачем там храм?скоро в каждой части,на каждом заводе при каждой школе будет по храму или модельной комнате,где только люди будут средства брать на пожертвования, скоро денег не будет хватать ,чтобы отпеть покойника

Гость||

Гость писал(a):

А может лучше новую больницу? Очень много больных с коронавирусом в заречном.
уже скоро обещают накопать мощей от короновируса!

Тогда больницу не нужные станут.

Гость||

Гость писал(a):

уже скоро обещают накопать мощей от короновируса!

Тогда больницу не нужные станут.

поскорее бы уже!

А то тут вакцина на подходе, а попы все никак вопрос с мощами не решат!

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