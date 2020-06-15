В Заречном не хватает денег на строительство храма

15.06.2020 | 08:52

В Заречном не хватает денег на продолжение строительства храма Серафима Саровского. В текущем году на кирпичи, арматуру, раствор и дополнительные балки для возведения стен понадобится 10 млн руб. На счету храма только 900 тыс.

«Строительство в этом году возобновилось, как только растаял снег. После осмотра фундамента стало ясно, что на нем можно продолжать возводить стены. На цокольном этаже, где сейчас проходят службы, уже сделали гидроизоляцию. На территорию храма завезли 500 КамАЗов земли, чтобы засыпать снаружи цокольный этаж», - сообщает «Заречье сегодня».

Это будет сделано после того, как закончатся дожди. Затем строители начнут кладку стен. На них до самого купола понадобится 350 тыс. кирпичей. 10,5 тыс. привезли меценаты. Остальные завод продаст храму по себестоимости.

Несмотря на помощь благотворителей, в том числе рядовых горожан, средств на строительство не хватает.

С 2010 года жители Заречного пожертвовали храму почти 20 млн руб. Ожидается, что он станет самым большим в закрытом городе. Эскизный проект объекта был представлен в ноябре 2019 года. Согласно ему, высота двухкупольного здания составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. Церковь сможет вмещать до 1 200 человек. Она будет крестообразной формы, с колокольней над главным входом.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Строительство планируют завершить за три года.