В Пензенской области коронавирус подхватили еще 50 человек

В Пензенской области продолжает расти число людей, заразившихся COVID-19. В понедельник, 24 августа, о суточном приросте больных сообщил портал стопкоронавирус.рф.
За 24 часа в регионе было зарегистрировано 50 случаев заражения. Общее число достигло 7 688.
Между тем, из больниц продолжают выписывать пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию благополучно. 23 августа здоровыми назвали 17 человек. Количество вылеченных за все время пандемии достигло 7 272.
Умерли 102 человека. Последней жертвой стала 57-летняя женщина. О ней сообщили 21 августа.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Когда начнут строить крематорий? Рост инфекционных заболеваний это данность .от которой уже не отмахнуться. На церкви деньги есть,а на крематорий нет?