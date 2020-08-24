В Пензенской области коронавирус подхватили еще 50 человек

24.08.2020 | 10:31

В Пензенской области продолжает расти число людей, заразившихся COVID-19. В понедельник, 24 августа, о суточном приросте больных сообщил портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в регионе было зарегистрировано 50 случаев заражения. Общее число достигло 7 688.

Между тем, из больниц продолжают выписывать пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию благополучно. 23 августа здоровыми назвали 17 человек. Количество вылеченных за все время пандемии достигло 7 272.

Умерли 102 человека. Последней жертвой стала 57-летняя женщина. О ней сообщили 21 августа.