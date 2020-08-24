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Общество

В Пензенской области коронавирус подхватили еще 50 человек

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В Пензенской области продолжает расти число людей, заразившихся COVID-19. В понедельник, 24 августа, о суточном приросте больных сообщил портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в регионе было зарегистрировано 50 случаев заражения. Общее число достигло 7 688.

Между тем, из больниц продолжают выписывать пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию благополучно. 23 августа здоровыми назвали 17 человек. Количество вылеченных за все время пандемии достигло 7 272.

Умерли 102 человека. Последней жертвой стала 57-летняя женщина. О ней сообщили 21 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий? Рост инфекционных заболеваний это данность .от которой уже не отмахнуться. На церкви деньги есть,а на крематорий нет?

Гость||

Гость писал(a):

Где и как этот вирус только находят ?
Уверен, что вирус создан в центре Гамалея по заданию политиков от цифрового интеллекта. Это весьма умная и защищённая программа снижения численности населения. Но не через поголовное распространение вируса (он сам в принципе безобиден), а через деморализацию населения, ношение масок, изоляцию в клиниках и в квартирах без движения и без пребывания на свежем воздухе. А завершающий этап - чипизация и выборочная "выбраковка"

Примечательно, что изоляции, госпитализации и ношению масок изуверски понуждают именно "наиболее лишние" слои населения - больных-хроников и престарелых. Естественно, самые слабые из них этого не выдерживают и ломаются.

Единственное средство защиты - свежий воздух (вентиляция лёгких природной средой) в сочетании с прогулками на чистой природе.

Жизнь в тачках и запертых квартирах, пребывание в заразных клиниках и хождение в масках - чудовищная ошибка современного человека.

Гость||

Гость писал(a):

Когда начнут строить крематорий? Рост инфекционных заболеваний это данность .от которой уже не отмахнуться. На церкви деньги есть,а на крематорий нет?
Это для того, чтобы скрывавать причины смерти? Ловко придумано....

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2020 10:40|

Когда начнут строить крематорий?

Да срать на тебя.

Гость||

Гость писал(a):

Да срать на тебя.
Попа не держит. Почему?

Гость||

С дристунами зашквар...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За 24 часа в регионе было зарегистрировано 50 случаев заражения. Общее число достигло 7 688.[/quot

А Что дальше будет?! после дня города и выборов

Гость||

Дальше опа.

Гость||

А где, стесняюсь спросить, в Пензе свежий воздух и чистая природа, чтобы дышать и вентилировать легкие? Одни автобусы задушили.

Гость||

Боритесь за троллейбусы, пишите жалобы президенту в электронную приёмную.

Гость||

Гость писал(a):

Боритесь за троллейбусы
да езжай ты на них куда нибудь

Гость||

Гость писал(a):

ходите в лесопарк, пока его окончательно не вырубил наш политик, чтобы похвастаться "объектом"
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ. захламленные , загаженные заросли действительно превратились в лесопарк. И людей в нем стало больше, чем раньше, потому что приятнее гулять по освещенным дорожкам, чем месить грязь по кустам.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Боритесь за троллейбусы
да езжай ты на них куда нибудь
Да ложись под выхлопную трубу кую-нибудь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
ходите в лесопарк, пока его окончательно не вырубил наш политик, чтобы похвастаться "объектом"
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ. захламленные , загаженные заросли действительно превратились в лесопарк. И людей в нем стало больше, чем раньше, потому что приятнее гулять по освещенным дорожкам, чем месить грязь по кустам.
Да не бреши. Мусором и парковками его специально завалил наш политик, чтобы был повод вырубить подлесок и орешник. Он убил лес.

Гость||

Гость писал(a):

Уничтожайте парковки и проезды во дворе. Участковый, администрация - точки обращения.
Не дай Бог тебе вызвать скорую без проезда во дворе. Да и парковки нужны нормальным людям, которые с утра на работу на машине едут без всяких троллейбусов неуклюжих и медленных.другое дело, что при строительстве надо сразу планировать места для парковок. и , кстати, пора подумать о специальных дорожках для велосипедов и самокатов. Все больше их на улицах, и это хорошо - экологически чистый транспорт и для здоровья полезный. может, не класть пестрые тротуары, а сразу желтой плиткой выложить велодорожки.

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Имя: Гость
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