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Общество

В Пензенской области еще 17 человек вылечили от коронавирусной инфекции

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В Пензенской области число пациентов, благополучно перенесших новую коронавирусную инфекцию, достигло 7 272. Об этом вечером в воскресенье, 23 августа, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 17 пациентов», - уточнила она в личном телеграм-канале.

Согласно данным оперативного штаба на 23 августа, в регионе зарегистрировано 7 638 случаев заражения COVID-19. 48 из них были подтверждены за последние сутки. Среди новых пациентов 11-месячный малыш и 5-летний ребенок.

Умерли за все время пандемии 102 человека. Последней жертвой стала 57-летняя женщина. О ней сообщили 21 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дина, контору палишь. Помереть и болеть должны, а у тебя выздоровели.

Гость||

Заболевают по 50, выздоравливают по 20. Акак же суперкрутое лекарство, у нас его нет или оно не помогает?

Гость||

Вылечили значит айда молодцы. Ну все значит в нашем городишке вылечивают от короны.

Гость||

+100500

Имя: Гость
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