В Пензенской области еще 17 человек вылечили от коронавирусной инфекции

24.08.2020 | 08:24

В Пензенской области число пациентов, благополучно перенесших новую коронавирусную инфекцию, достигло 7 272. Об этом вечером в воскресенье, 23 августа, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 17 пациентов», - уточнила она в личном телеграм-канале.

Согласно данным оперативного штаба на 23 августа, в регионе зарегистрировано 7 638 случаев заражения COVID-19. 48 из них были подтверждены за последние сутки. Среди новых пациентов 11-месячный малыш и 5-летний ребенок.

Умерли за все время пандемии 102 человека. Последней жертвой стала 57-летняя женщина. О ней сообщили 21 августа.