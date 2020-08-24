В Пензе алиментщик ушел в подполье и утверждал, что его нет дома

24.08.2020 | 11:07

290 тысяч рублей задолжал 42-летний житель Пензы своему 12-летнему сыну. Мировой судья назначил ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на детей по Пензенской области, однако долг продолжал накапливаться.

Окружающие заметили, что поведение мужчины разительно изменилось. Он стал замкнутым, перестал общаться с родственниками и соседями, ушел с работы, не имел других источников дохода.

«Под окнами квартиры, где скрывался должник, находился его автомобиль, на который владелец смотрел лишь из окна. Машина Kia Rio 2010 года выпуска, судя по внешнему виду, была долгое время «законсервирована» во дворе. Жухлая прошлогодняя листва и пыль дорог осели на ней давно и надолго», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Судебные приставы не раз присылали пензенцу повестки с приглашениями на встречу. Однако он не откликался. В конце концов пристав-исполнитель принял решение изъять автомобиль в счет погашения задолженности.

«Подъехав по адресу, сотрудница еще раз постучала в дверь и постаралась вызвать должника, чтобы известить его об аресте транспорта. Но голос из-за двери ответил, что его нет дома. Даже оставленные повестки судебного пристава скромно лежали стопкой у двери как свидетельство отсутствия должника», - поделились подробностями в службе судебных приставов.

Изъятую машину отвезли на штрафную стоянку, где она будет находиться до оценки и реализации. Продажа Kia Rio позволит погасить долг перед ребенком.