Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Каменском районе раздел имущества закончился его описью

Печать

В Каменском районе супруги поделили пятерых детей и имущество. На последнее судебные приставы наложили арест в качестве обеспечительных мер.

Пара владела магазином детских вещей, однако бытовые неурядицы привели к ссоре и приостановке коммерческой деятельности. Двое ребят стали жить с отцом, а трое остались с матерью.

«В Каменское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил исполнительный лист городского суда по заявлению одной из сторон о наложении ареста на товар, находящийся в детском магазине, и запрета на его реализацию», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Служители закона описали почти полторы тысячи наименований: детскую одежду, обувь, игрушки, канцтовары. Общая сумма арестованного имущества превысила один миллион рублей.

Магазин опечатали, до сентября он работать не будет. Товар передали на ответственное хранение бывшей владелице, предварительно разъяснив уголовную ответственность за незаконные действия с ним.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте