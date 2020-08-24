В Каменском районе раздел имущества закончился его описью

24.08.2020 | 16:34

В Каменском районе супруги поделили пятерых детей и имущество. На последнее судебные приставы наложили арест в качестве обеспечительных мер.

Пара владела магазином детских вещей, однако бытовые неурядицы привели к ссоре и приостановке коммерческой деятельности. Двое ребят стали жить с отцом, а трое остались с матерью.

«В Каменское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил исполнительный лист городского суда по заявлению одной из сторон о наложении ареста на товар, находящийся в детском магазине, и запрета на его реализацию», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Служители закона описали почти полторы тысячи наименований: детскую одежду, обувь, игрушки, канцтовары. Общая сумма арестованного имущества превысила один миллион рублей.

Магазин опечатали, до сентября он работать не будет. Товар передали на ответственное хранение бывшей владелице, предварительно разъяснив уголовную ответственность за незаконные действия с ним.