Пензенцам рассказали об эффектах прививки от гриппа

24.08.2020 | 09:43

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало информацию о том, каких осложнений можно избежать благодаря прививке от гриппа. Материал подготовили в преддверии кампании по вакцинации.

«Грипп часто осложняется тяжелыми пневмониями, менингитами и энцефалитами, отитами, особенно если заболевание происходит на фоне беременности или у лиц с хроническими заболеваниями легких, сердца, с нарушением обменных процессов», - пояснила врач по медицинской профилактике Светлана Белкина.

Вакцина активирует иммунитет, подготавливая организм к возможной встрече с вирусом. Если заражение происходит, человек, которому была сделана прививка, болеет легче и без осложнений. Вакцинопрофилактика позволяет не только снизить заболеваемость, но и предотвратить инвалидность.

В первую очередь вакцинировать планируют пензенцев, относящихся к группе риска: беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет, лиц с заболеваниями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Вакцина для беременных и детей в область уже поступила.

По опыту прошлых лет известно, что многие граждане отказываются от прививок, ссылаясь на возможные проблемы.

«Но при тщательном расследовании каждого случая осложнения выясняется, что они чаще всего связаны с наслоением вакцинации с обострением хронического заболевания или скрытым течением острого процесса», - уточнили в минздраве.

В связи с этим делать прививки посоветовали всем жителям региона, не имеющим к этому противопоказаний.

«Нужна ли прививка от гриппа? Да, именно она поможет избежать больничного листа и сохранить ваше здоровье, а порой и жизнь», - подчеркнули медики.