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Общество

Пензенцам рассказали об эффектах прививки от гриппа

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Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало информацию о том, каких осложнений можно избежать благодаря прививке от гриппа. Материал подготовили в преддверии кампании по вакцинации.

«Грипп часто осложняется тяжелыми пневмониями, менингитами и энцефалитами, отитами, особенно если заболевание происходит на фоне беременности или у лиц с хроническими заболеваниями легких, сердца, с нарушением обменных процессов», - пояснила врач по медицинской профилактике Светлана Белкина.

Вакцина активирует иммунитет, подготавливая организм к возможной встрече с вирусом. Если заражение происходит, человек, которому была сделана прививка, болеет легче и без осложнений. Вакцинопрофилактика позволяет не только снизить заболеваемость, но и предотвратить инвалидность.

В первую очередь вакцинировать планируют пензенцев, относящихся к группе риска: беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет, лиц с заболеваниями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Вакцина для беременных и детей в область уже поступила.

По опыту прошлых лет известно, что многие граждане отказываются от прививок, ссылаясь на возможные проблемы.

«Но при тщательном расследовании каждого случая осложнения выясняется, что они чаще всего связаны с наслоением вакцинации с обострением хронического заболевания или скрытым течением острого процесса», - уточнили в минздраве.

В связи с этим делать прививки посоветовали всем жителям региона, не имеющим к этому противопоказаний.

«Нужна ли прививка от гриппа? Да, именно она поможет избежать больничного листа и сохранить ваше здоровье, а порой и жизнь», - подчеркнули медики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас одичалые антипрививочники понабегут. Ждём трэша)

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас одичалые антипрививочники понабегут. Ждём трэша)
Ты свою безграмотность в этом вопросе уже показал

Гость||

Первым на арену приглашается мастер отмыва бабок ОМС, радетель воровства из бюджета, сторонник сомнительных уколов, агитатор-пропогандист на окладе! Вброс!

Фас! Кусь!

Гость||

Гость писал(a):

Ты свою безграмотность в этом вопросе уже показал
А ты людей по вибрациям в голове опознаёшь? Давай ещё)

Гость||

О вреде прививок рассуждают и высказываются люди без достаточного образования:шиномонтажники, сантехники, грузчики,швеи и т.д..но прислушиваться надо всё же к мнению специалистов-медиков.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2020 10:29|

О вреде прививок рассуждают и высказываются люди без достаточного образования:шиномонтажники, сантехники, грузчики,швеи и т.д..но прислушиваться надо всё же к мнению специалистов-медиков.

Специалисты-медики))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенской области опубликовало информацию о том, каких осложнений можно избежать благодаря прививке от гриппа
Расскажите лучше о том,о чём вы умалчиваете.

Имя: Гость
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