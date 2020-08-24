Сетевое издание|18+|Понедельник|24 авг 2020|14:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Оперштаб обнародовал данные о географии новых заражений COVID-19

Печать

В Пензенской области опубликована подробная информация о новых случаях заражения COVID-19 на понедельник, 24 августа.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в регионе выявили 50 больных коронавирусной инфекцией. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, среди пациентов - один ребенок. Ему 9 лет.

41 диагноз поставлен в Пензе, 5 - в Сердобском районе, 2 - в Пензенском и по 1 - в Лопатинском и Лунинском.

«Находится под наблюдением 3 343 человека, сняты - 27 688», - уточнила Черемушкина.

За все время пандемии в Пензенской области на коронавирус обследовали 226 584 человек. Сделано 238 509 анализов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пенза в лидерах!!! Польше поповских пирогов и массовых гуляний на площадях...

Гость||

А скоро день города будем гулять три дня,а потом что будет?????

Гость||

ну что там с приговором Пашкову еще не огласили?

Гость||

почему не дежурит полиция в жилых микрорайонах? одно пьянство

Гость||

Карты "Милосердие" должны были выдавать по указанным ранее адресам с 24 числа.Звонил в МФЦ ,карт нет. Это губернаторский обман или его так подставляют перед выборами?

Гость||

Ложь и обман!

Гость||

Гость писал(a):

Карты "Милосердие" должны были выдавать по указанным ранее адресам с 24 числа.Звонил в МФЦ ,карт нет. Это губернаторский обман или его так подставляют перед выборами?
Это тебя, дурачка, подставляют. Все СМИ напишут, что карты есть и вообще все в полном порядке.

Гость||

Да тут одни дурачки.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2020 12:30|

Ложь и обман!

Ещё один прозревший и Америку открывший, надо же!!)

Гость||

Какая это география,лучше бы печатали сколько на каждом предприятии заражённых, что бы люди хотя бы не пренебрегали масками и перчатками

Гость||

Об этих двух совпадениях знает много людей,но СКР и Прокуратура работает только по командам сверху.

Гость||

На Цуме с Кислянским был ещё чех

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте