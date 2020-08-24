Оперштаб обнародовал данные о географии новых заражений COVID-19

24.08.2020 | 11:44

В Пензенской области опубликована подробная информация о новых случаях заражения COVID-19 на понедельник, 24 августа.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в регионе выявили 50 больных коронавирусной инфекцией. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, среди пациентов - один ребенок. Ему 9 лет.

41 диагноз поставлен в Пензе, 5 - в Сердобском районе, 2 - в Пензенском и по 1 - в Лопатинском и Лунинском.

«Находится под наблюдением 3 343 человека, сняты - 27 688», - уточнила Черемушкина.

За все время пандемии в Пензенской области на коронавирус обследовали 226 584 человек. Сделано 238 509 анализов.