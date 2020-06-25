В Пензе проводится голосование за места для благоустройства в 2021 году

В четверг, 25 июня, жители Пензы могут проголосовать за общественные места для благоустройства в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды».
Примечательно, что перечень территорий и избирательных участков опубликован на сайте администрации города в день голосования.
В список включены 22 территории:
- сквер за дворцом единоборств «Воейков»;
- сквер имени А. С. Пушкина;
- сквер на ул. Славы;
- сквер «Копилка пословиц» (ул. Пушкина);
- набережная реки Суры (правый берег);
- сквер имени Ф. Э. Дзержинского;
- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;
- сквер имени В. Г. Белинского;
- сквер Дружбы на одноименной улице;
- сквер «Ласточкино гнездо»;
- зона отдыха у Арбековских прудов;
- сквер имени В. В. Тарасова;
- сквер «Химмаш» (ул. Титова);
- сквер «Компрессормаш» (ул. Аустрина);
- сквер «40 лет Победы»;
- ЦПКиО имени В. Г. Белинского (ул. Карла Маркса);
- ЦПКиО имени В. Г. Белинского (Детский парк, пр-т Победы);
- ПКиО «Комсомольский»;
- Привокзальная площадь;
- сквер на ул. Октябрьской;
- улица Московская;
- улица Бакунина.
Голосование будет проходить до 19:00. Если в предыдущие годы оно проводилось во множестве точек (в школах, лицеях, гимназиях, Дворце детского и юношеского творчества, центре технологического обучения), то на этот раз организованы лишь четыре участка в администрациях районов:
- ул. Московская, 110, - Железнодорожного;
- ул. Пушкина, 29а, - Ленинского;
- ул. Германа Титова, 13, - Октябрьского;
- ул. Богданова, 17, - Первомайского.
«Принять участие в голосовании может любой житель города Пензы, достигший 14-летнего возраста. Для участия в голосовании необходимо представить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Каждый участник голосования имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию», - предупредили в пресс-службе мэрии.
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