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Общество

В Пензе проводится голосование за места для благоустройства в 2021 году

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В четверг, 25 июня, жители Пензы могут проголосовать за общественные места для благоустройства в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды».

Примечательно, что перечень территорий и избирательных участков опубликован на сайте администрации города в день голосования.

В список включены 22 территории:

- сквер за дворцом единоборств «Воейков»;

- сквер имени А. С. Пушкина;

- сквер на ул. Славы;

- сквер «Копилка пословиц» (ул. Пушкина);

- набережная реки Суры (правый берег);

- сквер имени Ф. Э. Дзержинского;

- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;

- сквер имени В. Г. Белинского;

- сквер Дружбы на одноименной улице;

- сквер «Ласточкино гнездо»;

- зона отдыха у Арбековских прудов;

- сквер имени В. В. Тарасова;

- сквер «Химмаш» (ул. Титова);

- сквер «Компрессормаш» (ул. Аустрина);

- сквер «40 лет Победы»;

- ЦПКиО имени В. Г. Белинского (ул. Карла Маркса);

- ЦПКиО имени В. Г. Белинского (Детский парк, пр-т Победы);

- ПКиО «Комсомольский»;

- Привокзальная площадь;

- сквер на ул. Октябрьской;

- улица Московская;

- улица Бакунина.

Голосование будет проходить до 19:00. Если в предыдущие годы оно проводилось во множестве точек (в школах, лицеях, гимназиях, Дворце детского и юношеского творчества, центре технологического обучения), то на этот раз организованы лишь четыре участка в администрациях районов:

- ул. Московская, 110, - Железнодорожного;

- ул. Пушкина, 29а, - Ленинского;

- ул. Германа Титова, 13, - Октябрьского;

- ул. Богданова, 17, - Первомайского.

«Принять участие в голосовании может любой житель города Пензы, достигший 14-летнего возраста. Для участия в голосовании необходимо представить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Каждый участник голосования имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сквер около гимназии #1 не забыли? Тот что с фонтаном. Все загрязнено и заросло. Там еще тропка есть к музею Ульяновых.

Гость||

Это как понимать? Будут реставрировать только объекты за которые проголосуют? А остальные как-же? Так десятилетиями Пензу восстанавливать будут.

Гость||

А чего через тырнет низя сделать?

С авторизацией, типа госуслуг?

Али всё как обычно: результат известен, нужна видимость выбора?

Гость||

Здание ДК Дзержинского попы отжали у детей,а сквер город им привёдёт в порядок?

Гость||

А о дате выборах президента тоже сообщат только в день голосования?

Гость||

Никто Туда не придёт голосовать, можно было бы в интернете запустить, всё как всегда....

Имя: Гость
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