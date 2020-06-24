В сквере имени Дениса Давыдова прошла акция «Свободный микрофон».
«Мир и дружба всем нужны, мир и дружба важнее всего на свете. На земле, где нет войны, спят спокойно ночью дети», - прочитала стихотворение Настя Бутакова.
«Все желающие подходят и с удовольствием рассказывают стихи о войне», - отметил директор Дома молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.
Подолгу без дела оборудование не простаивало - один выступающий сменял другого.
А в двух шагах от чтецов творили юные художники. Дети и студенты рисовали мелом на тротуарной плитке на актуальные для этого дня темы войны и мира.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Уже ни чего не понимающих детей заставили рисовать стрелочки стрелочки направленные на Восток ,т.е. план Ост .Это идеологическая спланированная диверсия.