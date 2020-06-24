В сквере имени Дениса Давыдова поставили «Свободный микрофон»

24.06.2020 | 19:24

В сквере имени Дениса Давыдова прошла акция «Свободный микрофон».

«Мир и дружба всем нужны, мир и дружба важнее всего на свете. На земле, где нет войны, спят спокойно ночью дети», - прочитала стихотворение Настя Бутакова.

«Все желающие подходят и с удовольствием рассказывают стихи о войне», - отметил директор Дома молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Подолгу без дела оборудование не простаивало - один выступающий сменял другого.

А в двух шагах от чтецов творили юные художники. Дети и студенты рисовали мелом на тротуарной плитке на актуальные для этого дня темы войны и мира.