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Общество

В сквере имени Дениса Давыдова поставили «Свободный микрофон»

Печать

В сквере имени Дениса Давыдова прошла акция «Свободный микрофон».

«Мир и дружба всем нужны, мир и дружба важнее всего на свете. На земле, где нет войны, спят спокойно ночью дети», - прочитала стихотворение Настя Бутакова.

«Все желающие подходят и с удовольствием рассказывают стихи о войне», - отметил директор Дома молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Подолгу без дела оборудование не простаивало - один выступающий сменял другого.

А в двух шагах от чтецов творили юные художники. Дети и студенты рисовали мелом на тротуарной плитке на актуальные для этого дня темы войны и мира.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Уже ни чего не понимающих детей заставили рисовать стрелочки стрелочки направленные на Восток ,т.е. план Ост .Это идеологическая спланированная диверсия.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сквере имени Дениса Давыдова прошла акция «Свободный микрофон».
Сквер им.Д.Давыдова остался за забором монастыря на Кирова и был частично вырублен,а это сквер на Московской.

Имя: Гость
Комментарий:

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