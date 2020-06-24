В Пензенской области коронавирус подтвердился у 72 человек

В Пензенской области за последние сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Свежие статистические данные были опубликованы в среду, 24 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.
Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 4 523.
В течение последней недели в Пензенской области наметилось замедление темпов прироста новых случаев COVID-19. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83, 22-го - 73, 23-го - 71.
Число пациентов, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, к 24 июня достигло 4 077. Умерли от COVID-19 36 человек: 19 мужчин и 17 женщин.
О последней смерти стало известно 23 июня. Коронавирус, осложненный пневмонией, унес жизнь мужчины 1949 года рождения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
не могли двоих завтрашним днем оформить? ничего вам доверить нельзя.