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Общество

В Пензенской области коронавирус подтвердился у 72 человек

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В Пензенской области за последние сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Свежие статистические данные были опубликованы в среду, 24 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 4 523.

В течение последней недели в Пензенской области наметилось замедление темпов прироста новых случаев COVID-19. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83, 22-го - 73, 23-го - 71.

Число пациентов, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, к 24 июня достигло 4 077. Умерли от COVID-19 36 человек: 19 мужчин и 17 женщин.

О последней смерти стало известно 23 июня. Коронавирус, осложненный пневмонией, унес жизнь мужчины 1949 года рождения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

не могли двоих завтрашним днем оформить? ничего вам доверить нельзя.

Гость||

Ну почему же нет сведений о пневмонии с тех пор как стала улучшаться ситуация? Может как в сообщающемся сосуде статистика по ковиду и по пневмонии?

Гость||

Гость писал(a):

Ну почему же нет сведений о пневмонии с тех пор как стала улучшаться ситуация? Может как в сообщающемся сосуде статистика по ковиду и по пневмонии?
Конечно !

Гость||

О пневмонии- ни слова!

Хотя это осложнение ковида.

Да и эти цифры мало информативны:когда были сданы эти тесты?

Сколько сейчас лежат с ковидом и подозрением на него (тот же Ковид)? 2 недели назад, когда ещё давали эту информацию,

было чуть больше 2000,а сейчас?

Гость||

Гость писал(a):

Может как в сообщающемся сосуде статистика по ковиду и по пневмонии?
Из Заречного вообще какую-то странную статистику лепят:

Всего в закрытом городе 159 подтвержденных случаев коронавируса. 52 человека лечатся в стационаре, 309 - амбулаторно. 367 человек выздоровели.

Что это и о чем, о каких больных?

На сайте ФМБА России по Заречному 756 подтержденных случаев covid19 и 356 выздоровевших.

Мотовилов (гость)||

"Гость": А вот количество тех, кто успешно перенес вирус и распространил его дальше гораздо больше...Поэтому после 1 июля начнется 2 волна"

Нет и не было никаких таких вторых волн и страшных перенесений вируса. Вирусная среда была и будет всегда, процесс её жизнедеятельности всегда "волнообразный".

В СМИ нагнетается искусственная паника по части вируса.

"penzainform.ru":

"Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина."

Это совсем не так. Причина - пневмония. осложнённая сопутствующими заболеваниями.

Вирус никакой болезни не создаёт. Он проверяет, временно ослабляет и укрепляет иммунную систему,

которая защищает от хронических болезней. Ни защиты, ни смысла защищаться от вируса нет.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Ни защиты, ни смысла защищаться от вируса нет
Выбор каждого. Не хочешь - не защищайся

Имя: Гость
Комментарий:

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