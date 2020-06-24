В Пензенской области коронавирус подтвердился у 72 человек

24.06.2020 | 10:46

В Пензенской области за последние сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Свежие статистические данные были опубликованы в среду, 24 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 4 523.

В течение последней недели в Пензенской области наметилось замедление темпов прироста новых случаев COVID-19. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83, 22-го - 73, 23-го - 71.

Число пациентов, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, к 24 июня достигло 4 077. Умерли от COVID-19 36 человек: 19 мужчин и 17 женщин.

О последней смерти стало известно 23 июня. Коронавирус, осложненный пневмонией, унес жизнь мужчины 1949 года рождения.