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Общество

Более 4 000 пензенцев успешно перенесли коронавирус

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В Пензенской области число пациентов, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 4 000. Свежие данные опубликовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 183 человека. Итого выздоровевших - 4 077», - пояснила Черемушкина в личном телеграм-канале вечером во вторник, 23 июня.

Кроме того, в этот же день стало известно о 36-й жертве COVID-19. Ей стал мужчина 1949 года рождения.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтвержден 4 451 случай коронавируса. В течение последних дней прирост больных постепенно замедляется. За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый зараженный.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А вот количество тех, кто успешно перенес вирус и распространил его дальше гораздо больше...Поэтому после 1июля начнется 2 волна

Гость||

Вы правильно написали.

Гость||

Гость писал(a):

начнется 2 волна
вот когда начнется и будешь дальше истерить.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

А вот количество тех, кто успешно перенес вирус и распространил его дальше гораздо больше...Поэтому после 1 июля начнется 2 волна
Нет и не было никаких волн и перенесений вируса. Это искусственная паника.

penzainform.ru писал(a):

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.
Это совсем не так. Причина - пневмония. осложнённая сопутствующими заболеваниями. А вирус ослабил иммунную систему, проверил её на прочность. Во время проверки она слабеет и не защищает от пневмонии и прочих болячек.

Имя: Гость
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