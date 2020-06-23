Более 4 000 пензенцев успешно перенесли коронавирус

23.06.2020 | 19:30

В Пензенской области число пациентов, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 4 000. Свежие данные опубликовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 183 человека. Итого выздоровевших - 4 077», - пояснила Черемушкина в личном телеграм-канале вечером во вторник, 23 июня.

Кроме того, в этот же день стало известно о 36-й жертве COVID-19. Ей стал мужчина 1949 года рождения.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтвержден 4 451 случай коронавируса. В течение последних дней прирост больных постепенно замедляется. За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый зараженный.