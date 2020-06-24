У памятника Победы дети выпустили в небо белых голубей

24.06.2020 | 18:24

Стоя рядом с Монументом воинской и трудовой славы в Пензе, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев мыслями перенесся в Москву - 24 июня 1945 года он принимал участие в самом первом параде Победы.

«Я помню, что увидел на белом коне Маршала Советского Союза Жукова, командующего, и на вороном коне - Рокоссовского, который командовал парадом», - рассказал ветеран.

А в Пензе в 2020-м Владимир Михайлович вместе с другими горожанами принял участие в акции, посвященной событиям 75-летней давности. Атмосфера получилась праздничной: у памятника играл оркестр, недалеко дети рисовали на асфальте.

Времени своего выступления дожидались крылатые «артисты» породы пензенская статная.

«На Руси голуби всегда играли большую роль - символ верности, любви, счастья и мира прежде всего», - отметила руководитель праздничного центра Ирина Глуховская.

Наступил кульминационный момент. На ступенях монумента развернули огромный флаг Победы размером 20 на 10 метров. А затем из детских рук в небо взмыли белые голуби - как сообщение, что мир на земле продолжается и люди помнят о тех, кто подарил его потомкам.

Через несколько минут в Пионерском сквере состоялся флешмоб «Голубь мира». Учащиеся художественных школ раздавали бумажных птиц всем желающим. Некоторые фигурки сделали заранее, другие вырезали прямо у фонтана.

«Самое сложное - это крылья, чтобы перышки получились не квадратными и не треугольными. Надо, чтобы они были закругленными», - поделилась участница флешмоба Эвелина.

Бумажных голубей прикрепляли к ветвям деревьев. Всего в сквере нашли приют около 300 белоснежных рукотворных птиц.