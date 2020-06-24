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Общество

Пенза присоединилась к всероссийской акции «Звон Победы»

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Пензенские храмы присоединились к всероссийской акции «Звон Победы». На площади у Спасского собора зрителей практически не было, зато слушателей в округе набралось предостаточно. Песнь колокола раздавалась на километры.

Вспоминали о подвигах своих дедов и те, кто на передовой в мирное время участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во внутреннем дворе специализированной пожарно-спасательной части состоялось торжественное построение. Техника и личный состав наготове.

«Большой ценой досталась Победа. В числе многотысячных жертв оказались сотрудники пожарной охраны, выполнявшие свой долг, невзирая на неподвластные человеческому восприятию трудности. В дыму и пламени пожарные вместе со всем народом боролись против фашизма», - рассказал начальник первого пожарно-спасательного отряда Вячеслав Морозов.

Пензенские спасатели тоже участвовали в акции. Только у них звучал не колокольный набат, а сирена.

Победный звон был слышен на улицах города всего минуту.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не звон,а набат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские храмы присоединились к всероссийской акции «Звон Победы». На площади у Спасского собора зрителей практически не было,
Цветочки возложили от епархии к Стеле героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Никто не забыт и ничто не забыто? Их подвиг будет жить в веках?

Гость||

Лютая дурь.

Имя: Гость
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