Пенза присоединилась к всероссийской акции «Звон Победы»

24.06.2020 | 19:12

Пензенские храмы присоединились к всероссийской акции «Звон Победы». На площади у Спасского собора зрителей практически не было, зато слушателей в округе набралось предостаточно. Песнь колокола раздавалась на километры.

Вспоминали о подвигах своих дедов и те, кто на передовой в мирное время участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во внутреннем дворе специализированной пожарно-спасательной части состоялось торжественное построение. Техника и личный состав наготове.

«Большой ценой досталась Победа. В числе многотысячных жертв оказались сотрудники пожарной охраны, выполнявшие свой долг, невзирая на неподвластные человеческому восприятию трудности. В дыму и пламени пожарные вместе со всем народом боролись против фашизма», - рассказал начальник первого пожарно-спасательного отряда Вячеслав Морозов.

Пензенские спасатели тоже участвовали в акции. Только у них звучал не колокольный набат, а сирена.

Победный звон был слышен на улицах города всего минуту.