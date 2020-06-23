Пензенцев обрадовало открытие Лермонтовской библиотеки

23.06.2020 | 18:36

Холл библиотеки имени М. Ю. Лермонтова напоминает call-центр - телефон не умолкает ни на минуту. Читатели обрадовались, что организация заработала, но попасть туда можно только по предварительной записи.

Первые счастливчики уже приносят и получают книги. Дальше холла людей не пускают: ограничения до конца не сняты. Читальный зал не работает, выбрать издание самому на месте тоже не получится - заказ нужно делать заранее по телефону. Но пензенцы согласны и на такие условия.

«Хожу за книгами, принесла сдать. Уже больше двух месяцев без книг, с ума сходишь», - рассказала горожанка.

«Я уже давно звонил, ждал, когда откроется библиотека. Наконец дождался, в первый же день поехал», - отметил мужчина.

Читатели должны учитывать, что позвонить и записаться на этот же день не получится - слишком много желающих.

«Наверное, этот период хорошо показал, что библиотеки действительно востребованны. Если в другое время у кого-то возникали сомнения, зачем нужны библиотеки, ведь все есть в интернете, то три месяца показали, что это не так. В интернете есть далеко не все, и люди устали от интернета, онлайна, электронных книг», - пояснила сотрудница областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.

А краеведческий музей только готовится к приему первых посетителей после снятия ряда ограничений из-за коронавируса. Люди придут туда в среду, 24 июня, и тоже по записи. Принимаются группы числом до пяти человек и одиночки.

«За раз могут зайти не пять человек, но пять человек может находиться в одном зале. В принципе, мы можем принять вторую группу, но она будет находиться в другом зале с другим экскурсоводом, и группы не будут пересекаться», - сообщила специалист Пензенского краеведческого музея Елена Головач.

В таком же режиме приступают работе музеи В. О. Ключевского, И. Н. Ульянова и другие.