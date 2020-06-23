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Общество

Пензенцам предлагают оплатить электроэнергию до изменения тарифов

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Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что с 1 июля 2020 года в соответствии с решением регулирующих органов Российской Федерации в рамках ежегодной плановой индексации начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Более подробную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте компании в разделе «Тарифы и нормативы».

Быстро и удобно передать показания и сразу оплатить электроэнергию можно с помощью дистанционных электронных сервисов:

- на главной странице сайта компании penza.tns-e.ru (без регистрации);

- в «Личном кабинете» на сайте компании (для зарегистрированных пользователей);

- при помощи мобильного приложения (для пользователей, зарегистрированных в «Личном кабинете» на сайте или в мобильном приложении «ТНС энерго»);

- в кассах партнеров энергосбытовой компании при самостоятельном заполнении и расчете суммы к оплате либо при оплате рекомендуемого платежа.

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