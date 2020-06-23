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Общество

Пензенцам объяснили очередь на плановую госпитализацию

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Коронавирус продолжает уносить жизни земляков. 35-й по счету жертвой инфекции стала 82-летняя пенсионерка из Заречного. У женщины был целый набор заболеваний. По официальным данным, на 23 июня подтвержденных случаев COVID-19 в Пензенской области - 4 451, вновь выявленных - 71, под наблюдением врачей находятся 5 647 человек, больше 17 600 с него сняты.

Ряд больниц региона уже вернулись к нормальной работе, возобновлена плановая госпитализация. Но потенциальным пациентам приходится ждать дольше обычного.

«Чтобы ликвидировать любую очередь, надо либо сократить период нахождения в стационаре, что невозможно, потому что каждое лечение имеет определенные сроки, либо построить рядом вторую больницу Бурденко. И в любом случае сроки ожидания у пациентов, которые сейчас обращаются за медицинской помощью, будут изменены в сравнении с теми, кто ожидал плановую госпитализация, а она была вынужденно перенесена на 2,5 месяца», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Значительные силы пензенского здравоохранения все еще заняты борьбой с COVID-19. Сложности возможны и у тех, кто планировал отправиться за медицинской помощью в клиники федерального уровня, которые ранее были перепрофилированы на лечение коронавирусных больных.

«Возвращаясь к нормальной жизни, они тоже говорят о том, что будут не оказывать помощь в системе обязательного медицинского страхования, а выполнять государственные задания по федеральному бюджету. Соответственно, в Чебоксары мы будем направлять не для замены тазобедренных суставов, а только на коленные суставы. Очередность, которая была в Чувашии, вообще переносится на следующий год», - пояснила Наталья Тюгаева.

Первичная медико-санитарная помощь населению оказывается в полном объеме. Работают все 14 пензенских поликлиник для взрослых, принимают и детские специалисты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.
Сколько эти ... чиновники нам будут мозги компостировать? При всех властях сидят и нас "убивают" потихоньку. И того у них нет и сего. Ну не можете, уйдите по честному. Нет, зубами в свои должности вцепились.

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