Более 75% новых случаев коронавируса пришлось на Пензу

23.06.2020 | 11:42

Во вторник, 23 июня, оперативный штаб Пензенской области опубликовал географию заражения коронавирусом жителей региона, диагноз которых подтвердился за последние сутки.

За 24 часа опасную инфекцию выявили у 71 человека, 55 из них проживают в Пензе, по 2 - в Кузнецке, Лунинском и Городищенском районах, по 1 - в Нижнеломовском, Камешкирском, Сосновоборском, Бессоновском, Пензенском, Мокшанском, Лопатинском, Сердобском, Шемышейском и Малосердобинском.

За весь период пандемии коронавирус зарегистрировали у 4 451 человека, 3 894 из них выздоровели и выписались из больниц, 35 - умерли.

Последней жертвой опасной инфекции стала жительница Заречного 1938 года рождения.

Среди сопутствующих заболеваний у нее перечислены атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальную гипертензию, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.