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Общество

Более 75% новых случаев коронавируса пришлось на Пензу

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Во вторник, 23 июня, оперативный штаб Пензенской области опубликовал географию заражения коронавирусом жителей региона, диагноз которых подтвердился за последние сутки.

За 24 часа опасную инфекцию выявили у 71 человека, 55 из них проживают в Пензе, по 2 - в Кузнецке, Лунинском и Городищенском районах, по 1 - в Нижнеломовском, Камешкирском, Сосновоборском, Бессоновском, Пензенском, Мокшанском, Лопатинском, Сердобском, Шемышейском и Малосердобинском.

За весь период пандемии коронавирус зарегистрировали у 4 451 человека, 3 894 из них выздоровели и выписались из больниц, 35 - умерли.

Последней жертвой опасной инфекции стала жительница Заречного 1938 года рождения.

Среди сопутствующих заболеваний у нее перечислены атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальную гипертензию, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

мне интересно знать только одно , эти 71 выявленых результата когда были взяты мазки у заболевших?

Гость||

Нужны сведения о загруженности стационаров, а не цифры прошлогодних тестов.

Гость||

видимо мазки взяты 10-14 дней назад, и вот их проверили

Гость||

Гость писал(a):

Нужны сведения о загруженности стационаров, а не цифры прошлогодних тестов.
кстати правда, так и пишите, бурдернко, 5,6 городская приняли по 250 человек, коек больше нет. Если вы заболеете вас отвезут в больницу Каменки. Удачи с передачками от родственников

Гость||

Гость писал(a):

мне интересно знать
Нам тут твои проблемы неинтересны, пойми.

Имя: Гость
Комментарий:

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