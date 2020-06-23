Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Пожилая жительница Заречного стала жертвой коронавируса

Печать

35-й жертвой коронавируса в Пензенской области стала 82-летняя жительница Заречного. О ее смерти ранним утром во вторник, 23 июня, сообщил глава города Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.

Среди сопутствующих заболеваний он назвал атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальную гипертензию, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

«По состоянию на 22.06.2020 у 159 человек диагноз COVID-19 подтвержден. 58 человек проходят лечение в стационаре. 316 человек лечатся амбулаторно. 346 человек выздоровело», - уточнил Олег Климанов.

По данным на 22 июня, в общей сложности в Пензенской области коронавирусом заразились 4 380 человек, выздоровели 3 894, умерли - 35 (18 мужчин и 17 женщин).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Постройте крематорий,всё окупится.

Гость||

Целых 88лет пожила, а 45-50 мрут без всяких ковидов, уже места не зватает хоронить, вот где ужас!

Гость||

Крематорий. Срочно и необходимо!

Гость||

Не 88, а 82. Читать не умеете? А жить всем хочется!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте