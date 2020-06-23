Пожилая жительница Заречного стала жертвой коронавируса

23.06.2020 | 10:30

35-й жертвой коронавируса в Пензенской области стала 82-летняя жительница Заречного. О ее смерти ранним утром во вторник, 23 июня, сообщил глава города Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.

Среди сопутствующих заболеваний он назвал атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальную гипертензию, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

«По состоянию на 22.06.2020 у 159 человек диагноз COVID-19 подтвержден. 58 человек проходят лечение в стационаре. 316 человек лечатся амбулаторно. 346 человек выздоровело», - уточнил Олег Климанов.

По данным на 22 июня, в общей сложности в Пензенской области коронавирусом заразились 4 380 человек, выздоровели 3 894, умерли - 35 (18 мужчин и 17 женщин).