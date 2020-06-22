В Пензе у памятника Победы прошла акция «Свеча памяти»

22.06.2020 | 09:11

В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия». На нем соблюдались все меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Память павших в годы Великой Отечественной почтили ветераны и участники локальных войн, активисты общественных организаций и молодежь. В акции приняли участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава города Владимир Мутовкин, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков, другие официальные лица.

Участники митинга напомнили, что 79 лет назад началась самая кровопролитная и жестокая в истории страны и всего человечества война, которая продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 дней и унесла жизни 27 млн человек. Свой вклад в победу внес каждый город и село. Более 300 тысяч пензенцев героически сражались на фронте, больше половины из них не вернулись домой.

Валерий Лидин отметил, что сегодня некоторые политики пытаются переписать историю и исказить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

«Мы всегда должны помнить, какой ценой наши соотечественники отстояли свободу и независимость нашей Родины. Разделяем позицию Президента РФ В. В. Путина, который предлагает внести поправки в Конституцию о сохранении исторической правды, о защите суверенитета нашего государства, о патриотическом воспитании молодежи. Наша с вами задача - быть достойными подвига победителей и понимать, насколько хрупким бывает мир. Мы никогда не должны забывать уроки истории. Время делать правильные выводы во имя будущего Отечества, будущего наших детей и внуков», - сказал он.

Глава законодательной власти в год 75-летия Великой Победы пожелал землякам мира и чистого неба над головой, доброго здоровья и благополучия.

Участники акции почтили минутой молчания память фронтовиков и тружеников тыла. После этого они установили к подножию памятника зажженные свечи - символ частицы Вечного огня.