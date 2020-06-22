Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|10:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе у памятника Победы прошла акция «Свеча памяти»

Печать

В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия». На нем соблюдались все меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Память павших в годы Великой Отечественной почтили ветераны и участники локальных войн, активисты общественных организаций и молодежь. В акции приняли участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава города Владимир Мутовкин, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков, другие официальные лица.

Участники митинга напомнили, что 79 лет назад началась самая кровопролитная и жестокая в истории страны и всего человечества война, которая продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 дней и унесла жизни 27 млн человек. Свой вклад в победу внес каждый город и село. Более 300 тысяч пензенцев героически сражались на фронте, больше половины из них не вернулись домой.

Валерий Лидин отметил, что сегодня некоторые политики пытаются переписать историю и исказить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

«Мы всегда должны помнить, какой ценой наши соотечественники отстояли свободу и независимость нашей Родины. Разделяем позицию Президента РФ В. В. Путина, который предлагает внести поправки в Конституцию о сохранении исторической правды, о защите суверенитета нашего государства, о патриотическом воспитании молодежи. Наша с вами задача - быть достойными подвига победителей и понимать, насколько хрупким бывает мир. Мы никогда не должны забывать уроки истории. Время делать правильные выводы во имя будущего Отечества, будущего наших детей и внуков», - сказал он.

Глава законодательной власти в год 75-летия Великой Победы пожелал землякам мира и чистого неба над головой, доброго здоровья и благополучия.

Участники акции почтили минутой молчания память фронтовиков и тружеников тыла. После этого они установили к подножию памятника зажженные свечи - символ частицы Вечного огня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zspo.ru
0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте