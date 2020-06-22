Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе стартовал конкурс по поддержке инициатив горожан

Печать

Пензенцам предлагают разделить 18 миллионов рублей и потратить их на общественные нужды. В городе стартовал конкурс социально значимых проектов. В нем могут принять участие ТСЖ, ЖСК, представители различных некоммерческих организаций.

«Нет номинаций, все проекты будут оцениваться в общем, и главное - они должны соответствовать одному из направлений, которые прописаны в положении о конкурсе. Например, повышение комфортных и безопасных условий проживания граждан, это улучшение состояния содержания жилищного фонда, ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, ремонт внутридворовой территории», - рассказала начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Конкурс по поддержке инициатив горожан проводится на протяжении пяти лет. Жители дома № 16 на улице Антонова уже дважды побеждали в нем. На полученные деньги построили детскую площадку, высадили деревья, заасфальтировали территорию.

«Когда делали нашу центральную дорогу, здесь у нас был проходной двор, все большегрузы неслись через нас. Вообще кошмар стал, ямы были. Мы озеленили со всех сторон дом, навели порядок», - пояснила жительница дома № 16 на ул. Антонова Светлана Рудик.

«Грант у нас предоставляется на условиях софинансирования, не менее 30% за собственный счет участника от полной стоимости проекта. В этом случае будет предоставлен грант не более 500 000 рублей», - отметила Светлана Чернецова.

В администрациях районов по 14 июля принимаются пакеты документов и заявки для участия в конкурсе. Затем к середине августа члены специальной комиссии назовут самые удачные проекты. Освоить средства инициативные пензенцы должны будут до 25 ноября текущего года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В нем могут принять участие ТСЖ, ЖСК, представители различных некоммерческих организаций.
А дома которые обслуживает управляйка уже не может участвовать?

Гость||

положение о проведения конкурса где можно прочитать?

Гость||

Если в доме крыша течет,люди проявили инициативу и последние деньги собрали. Крайне нуждаются в помощи.Денег на поддержку такой инициативы и такого проекта нет, а цветочки посадить -18 миллионов на это есть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте