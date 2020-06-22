В Пензе стартовал конкурс по поддержке инициатив горожан

22.06.2020 | 18:12

Пензенцам предлагают разделить 18 миллионов рублей и потратить их на общественные нужды. В городе стартовал конкурс социально значимых проектов. В нем могут принять участие ТСЖ, ЖСК, представители различных некоммерческих организаций.

«Нет номинаций, все проекты будут оцениваться в общем, и главное - они должны соответствовать одному из направлений, которые прописаны в положении о конкурсе. Например, повышение комфортных и безопасных условий проживания граждан, это улучшение состояния содержания жилищного фонда, ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, ремонт внутридворовой территории», - рассказала начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Конкурс по поддержке инициатив горожан проводится на протяжении пяти лет. Жители дома № 16 на улице Антонова уже дважды побеждали в нем. На полученные деньги построили детскую площадку, высадили деревья, заасфальтировали территорию.

«Когда делали нашу центральную дорогу, здесь у нас был проходной двор, все большегрузы неслись через нас. Вообще кошмар стал, ямы были. Мы озеленили со всех сторон дом, навели порядок», - пояснила жительница дома № 16 на ул. Антонова Светлана Рудик.

«Грант у нас предоставляется на условиях софинансирования, не менее 30% за собственный счет участника от полной стоимости проекта. В этом случае будет предоставлен грант не более 500 000 рублей», - отметила Светлана Чернецова.

В администрациях районов по 14 июля принимаются пакеты документов и заявки для участия в конкурсе. Затем к середине августа члены специальной комиссии назовут самые удачные проекты. Освоить средства инициативные пензенцы должны будут до 25 ноября текущего года.