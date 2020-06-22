Пензенцы возложили цветы у Монумента воинской и трудовой славы

22.06.2020 | 18:00

Не обозначить самый горький день в истории страны нельзя даже во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Единственное отличие - в 2020-м траурный митинг у Монумента воинской и трудовой славы не стал массовым. Около полудня там появилась небольшая делегация известных в регионе лиц во главе с губернатором. Без долгих речей они почтили память всех павших в Великой Отечественной войне.

22 июня 1941-го до сих пор горечью отзывается в сердцах жителей области. На фронт ушли свыше 300 тысяч земляков, 190 тысяч погибли.

Пензенцы защищали Брестскую крепость, воевали на Курской дуге, участвовали в Сталинградской битве и брали Берлин.

Глава города Владимир Мутовкин знал о героическом прошлом одного своего деда, который прошел концлагерь и выжил. О судьбе другого Владимиру Борисовичу стало известно не так давно - информация появилась после серьезной поисковой работы.

«Он отступал с польской границы до Сталинграда, где погиб в 1943 году, 15 января», - рассказал глава города.

В семье главы администрации Пензы Андрея Лузгина тоже свято хранят память о родных-фронтовиках. У него воевали и бабушки, и дедушки.

«Они крайне неохотно говорили о войне, о тех событиях, потому что ничего героического и красивого в войне не было. Для каждого из них это трагедия, трагедия для семьи», - пояснил мэр.

Не смогли остаться в стороне и обычные жители города - весь день 22 июня люди продолжали нести к памятнику цветы. И теперь красные розы и гвоздики у его подножья напоминают о незаживающей ране в душе россиян, которая была нанесена еще 79 лет назад.