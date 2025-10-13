Что вырастить в горшке, чтобы дома приятно пахло?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу наполнить дом приятными ароматами, планирую развести для этого много растений в горшках. Что лучше вырастить?
Ответ специалиста
Для приятного запаха в доме можно завести несколько растений в горшках в зависимости от личных предпочтений. Например:
- лаванда. Она обладает сладковатым ароматом и дает успокаивающий эффект;
- мелисса. У нее свежий запах мяты с нотками лимона;
- розмарин. Он имеет травянистый пряный аромат;
- цикламен. У этого растения мягкий цветочный запах;
- кофейное дерево. Это растение не только красиво, но и издает легкий экзотический аромат;
- роза. У каждого сорта розы свой уникальный запах.
Также можно вырастить цитрусовые деревья.