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Общество

Пенза присоединилась к всероссийской минуте молчания

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Минутой молчания пензенцы почтили память героев, спасших страну от захвата фашистскими войсками. Горожане и гости Сурского края присоединились к всероссийской акции. Ровно в 12:15 в самом центре, на площади имени Ленина, жизнь на мгновение замерла.

Чтобы напомнить о подвиге дедов и прадедов, на улицы области вышли члены молодежных организаций. Они раздавали памятки и георгиевские ленты.

«Каждый гражданин Российской Федерации должен чтить память наших героев, передавать память новым поколениям, чтобы другие страны не забывали об этом, потому что многие сейчас пытаются переписать историю», - отметил активист Александр Агеев.

Некоторые жители областного центра специально остались на площади, чтобы стать участниками акции «Минута молчания».

«Нам дали памятку, и мы решили, что обязательно должны присоединиться к этому. Это святое», - подчеркнула жительница г. Пензы Ольга Наумова.

«У меня два деда были на фронте, их сейчас нет в живых. Мы смотрели на небо и вспоминали всех, кто воевал», - рассказала жительница г. Пензы Ольга Кочергина.

В День памяти и скорби на здании областного правительства приспустили флаги.

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Гость||

Память войны и минута молчания о павших героях -дело святое,а вот привычка молчания и молчаливого согласия на все - предательство их подвига.Вот к этому не стоит присоединяться.А вы как думаете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

спасших страну от захвата фашистскими войсками.
какую страну (может страны)?

Имя: Гость
Комментарий:

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