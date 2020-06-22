Пенза присоединилась к всероссийской минуте молчания

22.06.2020 | 18:36

Минутой молчания пензенцы почтили память героев, спасших страну от захвата фашистскими войсками. Горожане и гости Сурского края присоединились к всероссийской акции. Ровно в 12:15 в самом центре, на площади имени Ленина, жизнь на мгновение замерла.

Чтобы напомнить о подвиге дедов и прадедов, на улицы области вышли члены молодежных организаций. Они раздавали памятки и георгиевские ленты.

«Каждый гражданин Российской Федерации должен чтить память наших героев, передавать память новым поколениям, чтобы другие страны не забывали об этом, потому что многие сейчас пытаются переписать историю», - отметил активист Александр Агеев.

Некоторые жители областного центра специально остались на площади, чтобы стать участниками акции «Минута молчания».

«Нам дали памятку, и мы решили, что обязательно должны присоединиться к этому. Это святое», - подчеркнула жительница г. Пензы Ольга Наумова.

«У меня два деда были на фронте, их сейчас нет в живых. Мы смотрели на небо и вспоминали всех, кто воевал», - рассказала жительница г. Пензы Ольга Кочергина.

В День памяти и скорби на здании областного правительства приспустили флаги.