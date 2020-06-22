«Аэрофлот» вновь отложил старт полетов из Пензы в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила полеты между Пензой и Москвой. Вечером в воскресенье, 21 июня, об этом сообщили на официальной странице пензенского аэропорта во «ВКонтакте».
«Аэрофлот» перенес старт полетной программы в Пензу с 1 на 18 июля. Именно с этой даты билеты на сайте доступны для покупки», - говорится в сообщении.
«Аэрофлот» анонсировал приход в Пензу в апреле 2020 года. Ожидалось, что воздушные суда марки Sukhoi Superjet 100 будут возить пассажиров с 1 июня по 24 октября.
Однако из-за пандемии коронавируса полеты отложили сначала до 1 июля, а затем и до 18-го.
«Аэрофлот» будет возить пензенцев в Шереметьево. До пандемии напрямую можно было добраться только до Домодедова (туда летала авиакомпания S7) и Внукова (эти рейсы выполнял «Руслайн»).
Из-за пандемии Пензенский аэропорт на полтора месяца приостанавливал работу. S7 уже возобновила полеты, «Руслайн» должен сделать это 23 июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Охота вам говорить о всякой ерунде. Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».
Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия»."
Так держать!