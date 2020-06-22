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Общество

«Аэрофлот» вновь отложил старт полетов из Пензы в Москву

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Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила полеты между Пензой и Москвой. Вечером в воскресенье, 21 июня, об этом сообщили на официальной странице пензенского аэропорта во «ВКонтакте».

«Аэрофлот» перенес старт полетной программы в Пензу с 1 на 18 июля. Именно с этой даты билеты на сайте доступны для покупки», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» анонсировал приход в Пензу в апреле 2020 года. Ожидалось, что воздушные суда марки Sukhoi Superjet 100 будут возить пассажиров с 1 июня по 24 октября.

Однако из-за пандемии коронавируса полеты отложили сначала до 1 июля, а затем и до 18-го.

«Аэрофлот» будет возить пензенцев в Шереметьево. До пандемии напрямую можно было добраться только до Домодедова (туда летала авиакомпания S7) и Внукова (эти рейсы выполнял «Руслайн»).

Из-за пандемии Пензенский аэропорт на полтора месяца приостанавливал работу. S7 уже возобновила полеты, «Руслайн» должен сделать это 23 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила
Охота вам говорить о всякой ерунде. Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия»."

Так держать!

Гость||

Но не летят туда сегодня самолеты м не едут поезда да-да-да

Усё сидите в норах

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила
Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия»."

Так держать!

Действительно, мелочь какая, вот так же вчера губернатор маркером со стола на жеваном листе бумаги поздравил медиков в самое тяжелое для них время.

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия» Так держать!

Гость||

Как же Боинги, ради них сколько асфальта уложили, хватит ло бы на все тротуары.

Гость||

Гость писал(a):

Охота вам говорить о всякой ерунде. Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия»."

Так держать!

После того что они творят у них нет морального права проводить такие акции,они предали народ который победил в той страшной войне.

Гость||

совкодрочеры угомонитесь, вы просрали свою страну

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила
Охота вам говорить о всякой ерунде. Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев в областном центре прошла мемориальная акция «Свеча памяти».

Мероприятие организовало региональное отделение партии «Единая Россия»."

Так держать!

Ну посмотрели, стоит какое-то отребье в масках, кто это, что это, дичь какая-то!

Гость||

Путин к Вечному Огню без маски подходил, а наши чинуши что, "слабы в коленях", мдааааа....

Гость||

Да законсервируйте уже этот сельский аэродром, что смешить народ.

Гость||

До ДомодедовО и ВнуковО. Нельзя так безграмотно писать

Гость||

Гость писал(a):

совкодрочеры угомонитесь, вы просрали свою страну
Ну вы едрочеры обрели страну и так же уже почти просрали.

Гость||

Гость писал(a):

Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби
а почему обсуждение новости закрыто?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот важные новости: "В воскресенье, 21 июня, в канун Дня памяти и скорби
а почему обсуждение новости закрыто?
Глядя на фото "ковбоев в масках" у мемориала я думаю нет смысла открывать обсуждение, слов литературных нет.

Имя: Гость
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