«Аэрофлот» вновь отложил старт полетов из Пензы в Москву

22.06.2020 | 09:25

Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отложила полеты между Пензой и Москвой. Вечером в воскресенье, 21 июня, об этом сообщили на официальной странице пензенского аэропорта во «ВКонтакте».

«Аэрофлот» перенес старт полетной программы в Пензу с 1 на 18 июля. Именно с этой даты билеты на сайте доступны для покупки», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» анонсировал приход в Пензу в апреле 2020 года. Ожидалось, что воздушные суда марки Sukhoi Superjet 100 будут возить пассажиров с 1 июня по 24 октября.

Однако из-за пандемии коронавируса полеты отложили сначала до 1 июля, а затем и до 18-го.

«Аэрофлот» будет возить пензенцев в Шереметьево. До пандемии напрямую можно было добраться только до Домодедова (туда летала авиакомпания S7) и Внукова (эти рейсы выполнял «Руслайн»).

Из-за пандемии Пензенский аэропорт на полтора месяца приостанавливал работу. S7 уже возобновила полеты, «Руслайн» должен сделать это 23 июня.