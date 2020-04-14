Общество

Пензенский аэропорт анонсировал новый рейс до Москвы

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Во вторник, 14 апреля, пензенский аэропорт сообщил о том, что вводится ежедневный рейс до Москвы. Перевозить пассажиров планирует компания «Аэрофлот».

В период с 1 июня по 24 октября воздушные суда марки Sukhoi Superjet 100 будут вылетать из Пензы в 11:55 и прибывать в Шереметьево в 13:40.

За билет в один конец понадобится отдать 4 442 рубля.

«Рейсы «Аэрофлота» - планируемые. Их осуществление напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса. Авиаперевозчики предупреждают, что любые запланированные летние направления могут быть перенесены или отменены из-за эпидемии», - уточнили в пензенском аэропорту.

9 апреля сообщалось, что воздушная гавань прекратила принимать пассажирские рейсы. В последнюю очередь было приостановлено авиасообщение с Санкт-Петербургом. Рейс № 6001/6002 в Северную столицу отменен на период с 12 по 28 апреля.

На протяжении нескольких недель авиакомпании постепенно отказывались от полетов из Пензы в Москву. «Руслайн» отменила рейсы во Внуково, S7 («Сибирь») - в Домодедово.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

... в один конец.

Гость||

Да-а, полёты на сушках должны быть не только бесплатные, а ещё - с доплатой от Аэрофлота, за переживания о благоприятном исходе.

Гость||

Ты, дружок, не переживай. Тебе всё равно ехать некуда и незачем.

Гость||

Через нижние шмары?

Гость||

Не все желающие из Москвы в регионы уехали?

Гость||

За пол часа из самоизоляции в карантин....

Виват, господа!

Гость||

очень удобно, ага

Имя: Гость
Комментарий:

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