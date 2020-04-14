Пензенский аэропорт анонсировал новый рейс до Москвы

14.04.2020 | 14:27

Во вторник, 14 апреля, пензенский аэропорт сообщил о том, что вводится ежедневный рейс до Москвы. Перевозить пассажиров планирует компания «Аэрофлот».

В период с 1 июня по 24 октября воздушные суда марки Sukhoi Superjet 100 будут вылетать из Пензы в 11:55 и прибывать в Шереметьево в 13:40.

За билет в один конец понадобится отдать 4 442 рубля.

«Рейсы «Аэрофлота» - планируемые. Их осуществление напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса. Авиаперевозчики предупреждают, что любые запланированные летние направления могут быть перенесены или отменены из-за эпидемии», - уточнили в пензенском аэропорту.

9 апреля сообщалось, что воздушная гавань прекратила принимать пассажирские рейсы. В последнюю очередь было приостановлено авиасообщение с Санкт-Петербургом. Рейс № 6001/6002 в Северную столицу отменен на период с 12 по 28 апреля.

На протяжении нескольких недель авиакомпании постепенно отказывались от полетов из Пензы в Москву. «Руслайн» отменила рейсы во Внуково, S7 («Сибирь») - в Домодедово.