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Общество

В Пензе стартовал конкурс социально значимых проектов

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В Пензе объявлен очередной конкурс по поддержке инициатив граждан. В этом году на реализацию лучших идей выделяется 18 млн рублей.

«На условиях софинансирования из муниципального бюджета пензенцы могут благоустроить дворы, отремонтировать фасады, кровли, подъезды домов, обновить сети водоснабжения и водоотведения, обустроить наружное освещение, установить спортивные и игровые комплексы», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Грант победителям составит не более 70% общей сметной стоимости проекта и не более 500 тысяч рублей.

Участие в конкурсном отборе могут принять ТОСы, некоммерческие организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации, фонды, зарегистрированные на территории города Пензы.

Прием заявок и комплектов документов проводится по 14 июля включительно в администрациях районов. 17 июля в 14:00 состоится вскрытие конвертов.

«При отборе комиссия будет учитывать конкретность и значимость результатов работ, количество охваченных проектом жителей, обоснованность затрат, уровень софинансирования за счет собственных средств», - добавили в пресс-службе мэрии.

В 2019 году на конкурс было представлено 67 проектов, из которых были выбраны 45 победителей. Их проекты воплотились в жизнь.

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Источник — фото pixabay.com
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