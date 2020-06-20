Еще более 20 пензенцев вылечились от коронавирусной инфекции

20.06.2020 | 19:59

В субботу, 20 июня, число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области увеличилось на два десятка человек.

«Сегодня выписаны 22 человека. Итого выздоровевших - 3 689», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным оперативного штаба на тот же день, в регионе зарегистрировано 4 224 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 73 пациентов.

Умерли за все время пандемии 34 человека. Это 18 мужчин и 16 женщин.