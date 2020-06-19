В Пензе до сих пор не провели торги для подрядчиков на ремонт дорог

19.06.2020 | 19:36

Ямы, выбоины, трещины и большие лужи, как только пройдет дождь, - обычная картина для некоторых городских дворов.

В 3-м проезде Рахманинова, у дома № 5, дорога проверяет на прочность подвеску автомобилей и нервы водителей. Когда-то там был ровный асфальт, но его разбили грузовики, которые ездили на соседнюю стройку.

«Ямы стали больше. Уже страшно, что въедешь в яму и не вылезешь», - пояснила пензячка.

А на улице 8 Марта, у дома № 27, горожан уже не первый год расстраивают не только выбоины, но и методы, с помощью которых специалисты пытаются навести порядок.

«Не знаю, чье это указание засыпать щебенкой. Это трата денег налогоплательщиков», - возмутился мужчина.

Состояние дворов, в которых асфальт потрескался и раскрошился, обсудили в мэрии во время рабочего заседания. После него на официальном сайте городской администрации появилась информация, озвученная Андреем Лузгиным.

«Многие участки закреплены за многоквартирными домами, обязанность по их содержанию возложена на управляющие организации или ТСЖ. Необходимо планировать мероприятия по ремонту. Если это сквозные проезды - передавать земельные участки в муниципалитет. Мы возьмем их на содержание и будем ремонтировать», - пояснил он.

На одном из последних заседаний комиссии гордумы руководитель Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин заявил, что более 14 миллионов рублей планируют потратить на асфальтировку дворов в 2020 году. Но торги для подрядчиков пока не провели, а срок окончания всех работ - уже в конце августа.