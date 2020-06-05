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Из жизни

Пензячка о 3-м проезде Рахманинова: Проехать невозможно!

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Даже грузовые машины преодолевают участок у торца дома № 5 в 3-м проезде Рахманинова с серьезной нагрузкой на подвеску и колеса. Про легковые и говорить нечего - сплошные ямы. А ведь пользуется проезжей частью множество людей - дорога ведет к нескольким высоткам.

«Безобразные дороги, проехать невозможно! Всю подвеску изуродовала. Подъехать очень сложно», - пожаловалась Наталья Викторовна.

По мнению местной жительницы, отчасти в такое состояние твердое покрытие пришло во время возведения многоэтажки.

«Новый жилой комплекс построили, большие машины ездили и всю дорогу нам разбили. До сих пор ее никто не сделал. Последние две недели невозможно проехать», - рассказала женщина.

Автомобилистка добавила, что и раньше дорога была не очень, но в последнее время стала еще хуже.

«Ямы стали больше. Уже страшно, что въедешь в яму и не вылезешь. Из-за дождей, наверное. Когда депутатов выбирали, они много чего обещали, но ничего не сделали, а просто засыпали немножко. Прошли дожди, и эти ямы больше стали», - пояснила Наталья Викторовна.

С каждой неделей неровности растут, накладываясь одна на другую. К осени от асфальта может ничего не остаться, учитывая, какая нагрузка приходится на оживленную дорогу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вам нужно доступные дороги или достойные?

Гость||

А это просто у вас там в округе никто с воровских и членов их семей не живёт ... а разве положено обычно черни класть нормальный асфальт ??? Нет, чернь должна мола и горда оплачивать всё и ходить для галочки голосовать !

Имя: Гость
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