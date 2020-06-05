Пензячка о 3-м проезде Рахманинова: Проехать невозможно!

05.06.2020 | 20:12

Даже грузовые машины преодолевают участок у торца дома № 5 в 3-м проезде Рахманинова с серьезной нагрузкой на подвеску и колеса. Про легковые и говорить нечего - сплошные ямы. А ведь пользуется проезжей частью множество людей - дорога ведет к нескольким высоткам.

«Безобразные дороги, проехать невозможно! Всю подвеску изуродовала. Подъехать очень сложно», - пожаловалась Наталья Викторовна.

По мнению местной жительницы, отчасти в такое состояние твердое покрытие пришло во время возведения многоэтажки.

«Новый жилой комплекс построили, большие машины ездили и всю дорогу нам разбили. До сих пор ее никто не сделал. Последние две недели невозможно проехать», - рассказала женщина.

Автомобилистка добавила, что и раньше дорога была не очень, но в последнее время стала еще хуже.

«Ямы стали больше. Уже страшно, что въедешь в яму и не вылезешь. Из-за дождей, наверное. Когда депутатов выбирали, они много чего обещали, но ничего не сделали, а просто засыпали немножко. Прошли дожди, и эти ямы больше стали», - пояснила Наталья Викторовна.

С каждой неделей неровности растут, накладываясь одна на другую. К осени от асфальта может ничего не остаться, учитывая, какая нагрузка приходится на оживленную дорогу.