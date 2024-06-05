В Спасске ресурсников наказали за то, что долго искали место аварии

В Спасске руководителя МУП «Профкомсервис» наказали за нарушение законодательства о водоснабжении населения.
В марте этого года случилась коммунальная авария на сетях, из-за которой пришлось приостановить подачу холодной воды в многоквартирные дома города.
Ресурса не было более четырех суток. А все потому, что коммунальщики долго не могли установить место порыва сетей и устранить утечку.
После прокурорской проверки руководителя МУПа привлекли к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами»).
«По представлению прокуратуры района нарушения устранены, приняты меры в целях недопущения нарушений прав потребителей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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