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Общество

В Спасске ресурсников наказали за то, что долго искали место аварии

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В Спасске руководителя МУП «Профкомсервис» наказали за нарушение законодательства о водоснабжении населения.

В марте этого года случилась коммунальная авария на сетях, из-за которой пришлось приостановить подачу холодной воды в многоквартирные дома города.

Ресурса не было более четырех суток. А все потому, что коммунальщики долго не могли установить место порыва сетей и устранить утечку.

После прокурорской проверки руководителя МУПа привлекли к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами»).

«По представлению прокуратуры района нарушения устранены, приняты меры в целях недопущения нарушений прав потребителей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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