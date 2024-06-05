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Общество

Развязка между Зарей и Арбековом на трассе М-5 готова на 97%

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Развязка на 624-м километре трассы М-5 готова на 97%. Администрация Пензы сообщила об этом в среду, 5 июня, со ссылкой на управление капитального строительства.

Сейчас подрядчик красит пролетные строения путепровода, монтирует барьерные ограждения, обустраивает тротуары и укладывает тактильную плитку с текстурированным индикатором поверхности для пешеходов с нарушением зрения и маломобильных групп населения.

Развязка между Зарей и Арбековом на трассе М-5 готова на 97%

Также устанавливают перильные ограждения на тротуарах, переустраивают дождевую канализацию, выполняют вертикальную планировку участка с посевом травы. Впереди - работы по озеленению и нанесению разметки.

Развязка между Зарей и Арбековом на трассе М-5 готова на 97%

В июне будет готов и надземный пешеходный переход, возведенный в километре от путепровода.

«Подрядной организации предстоит осуществить укладку прохожей части, покрасить конструкции», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Развязка строится с 2021 года, в перспективе она напрямую свяжет микрорайоны Заря и Арбеково, минуя федеральную трассу М-5.

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Источник — фото УКС г. Пензы
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