Развязка между Зарей и Арбековом на трассе М-5 готова на 97%

05.06.2024 | 13:56

Развязка на 624-м километре трассы М-5 готова на 97%. Администрация Пензы сообщила об этом в среду, 5 июня, со ссылкой на управление капитального строительства.

Сейчас подрядчик красит пролетные строения путепровода, монтирует барьерные ограждения, обустраивает тротуары и укладывает тактильную плитку с текстурированным индикатором поверхности для пешеходов с нарушением зрения и маломобильных групп населения.

Также устанавливают перильные ограждения на тротуарах, переустраивают дождевую канализацию, выполняют вертикальную планировку участка с посевом травы. Впереди - работы по озеленению и нанесению разметки.

В июне будет готов и надземный пешеходный переход, возведенный в километре от путепровода.

«Подрядной организации предстоит осуществить укладку прохожей части, покрасить конструкции», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Развязка строится с 2021 года, в перспективе она напрямую свяжет микрорайоны Заря и Арбеково, минуя федеральную трассу М-5.