Правила переоформления автомобиля при продаже хотят изменить

05.06.2024 | 09:25

У жителей Пензенской области может появиться возможность снять с учета проданную машину раньше положенных 10 дней. Соответствующие поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту одобрила правительственная комиссия.

10 дней даются новому владельцу на переоформление автомобиля, однако не все покупатели своевременно регистрируют машину на себя. Бывшим хозяевам начинают приходить штрафы за нарушения, которые они не совершали.

«Изменения действительно приведут к улучшению ситуации на дорогах и обезопасят продавцов от последствий нарушений новых владельцев», - пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Поправки устанавливают, что бывший владелец машины может подать заявление о прекращении учета в регистрационное подразделение Госавтоинспекции сразу же после продажи. Договор о ней заключается в нотариальной форме или через портал госуслуг.

«Кроме того, если сделка совершается в простой письменной форме, то прежний владелец сможет обратиться непосредственно в ГАИ, представив оригинал договора», - уточнил юрист Владимир Груздев.

Сообщается, что поправки согласованы с Минюстом, Минтрансом, Минфином, Минэком и ФНС.