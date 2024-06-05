Сетевое издание|18+|Среда|5 июн 2024|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В районы Пензенской области поступило 18 санитарных машин

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 18 новых санитарных автомобилей. Торжественное вручение ключей от них состоялось во вторник, 4 июня.

Машины марки «Лада» отправились в 13 районов региона: Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Неверкинский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский, Шемышейский.

В районы Пензенской области поступило 18 санитарных машин

В областном правительстве подчеркнули, что такие автомобили в селе очень востребованы в процессе доставки лекарств пациентам или транспортировки самих больных в медицинские организации.

«В регионе ведется ежегодное обновление парка санитарного автотранспорта в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», - уточнили в пресс-службе правительства.

За последнее время приобретено уже 80 новых машин. До конца 2024 года в Пензенскую область должны поступить еще 15 санитарных автомобилей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы областного правительства
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте