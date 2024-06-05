В районы Пензенской области поступило 18 санитарных машин

05.06.2024 | 12:21

Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 18 новых санитарных автомобилей. Торжественное вручение ключей от них состоялось во вторник, 4 июня.

Машины марки «Лада» отправились в 13 районов региона: Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Неверкинский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский, Шемышейский.

В областном правительстве подчеркнули, что такие автомобили в селе очень востребованы в процессе доставки лекарств пациентам или транспортировки самих больных в медицинские организации.

«В регионе ведется ежегодное обновление парка санитарного автотранспорта в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», - уточнили в пресс-службе правительства.

За последнее время приобретено уже 80 новых машин. До конца 2024 года в Пензенскую область должны поступить еще 15 санитарных автомобилей.