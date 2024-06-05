Из-за аварии на сетях в Цыганском Поселке отключили воду

В среду, 5 июня, из-за аварии на сетях на проспекте Победы, 88, без воды остались несколько многоэтажек и дома в Цыганском Поселке.
Сообщение об этом появилось на сайте ресурсоснабжающей компании.
Воду отключили с 9:30 на улицах Серпуховской, Щербакова, Гончарова и в их проездах.
Так же ее нет по адресам: ул. Придорожная, 1-й Придорожный пр-д, 1-я, 2-я Офицерская, 1, 2, 3-й Офицерский пр-ды, ул. Овощная, пр-т Победы, 80, 82, 84, 86, 86а, 88.
«Подача воды будет восстановлена по завершении ремонтных работ. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили ресурсники.
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