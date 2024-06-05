«Флоксы» в «Лугометрии»: квартиры с готовой отделкой от 2,9 млн рублей

05.06.2024 | 13:13

Открыты продажи новых строений двора «Флоксы» в ЖК «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни». Сейчас можно приобрести квартиру с готовой отделкой «Все включено» *, кухонным гарнитуром и техникой по максимально выгодной цене **.

Оформление двора «Флоксы» выполнено в оригинальной цветовой стилистике. Преобладают светлые тона, создающие атмосферу умиротворения и тишины.

Предусмотрены зоны для отдыха, спокойной работы, тренировок на свежем воздухе. Все оборудование и малые архитектурные формы сделаны из экологичных материалов.

Дополнительное преимущество - озеленение территорий: будут высажены газоны, кустарники и деревья, вид которых порадует жителей и гостей.

Строения № 3 и 4 находятся рядом со школой, детским садом и строящимся храмом преподобного Вениамина Печерского. Из двора спроектирован прямой выход на пешеходный бульвар, который станет центром притяжения в «Лугометрии» и объединит территории.

Площадь бульвара составит более 5,3 га и займет свыше 10% всей «Лугометрии». Там будут располагаться зоны для отдыха и прогулок, амфитеатр и самый большой в городе плейхаб.

Главное преимущество покупки квартиры на старте продаж - выгодная инвестиционная цена и богатый выбор. Можно без проблем подобрать квартиру на нужном этаже с лучшим видом из окна и оптимальным расположением комнат.

В строениях двора «Флоксы» представлены полюбившиеся новоселам классические планировки, которые подходят под любой жизненный сценарий.

Например, для молодой семьи с детьми хорошим вариантом станет «трешка» площадью 78,7 кв. м. Широкоформатные окна выходят на 3 стороны, благодаря чему в доме будет светло. В квартире - большая кухня, уютная детская, просторная родительская спальня. Еще одну комнату можно использовать как вторую для ребенка или зал-гостиную.

Также представлены квартиры площадью от 33 до 117 кв. м.

Подъезды «Лугометрии» выполнены в едином спокойном стиле. Это просторное лобби, бесшумный современный лифт, который спускается в том числе до этажа с кладовыми комнатами.

«Квартиры в «Лугометрии» - это надежный инвестиционный актив. В него можно выгодно вложить имеющиеся средства. Отдельное внимание - обладательницам материнского капитала. Субсидию можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке в ипотеку с государственной поддержкой», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Пользоваться льготными ипотечными программами с господдержкой можно до их отмены. Низкая ставка (от 6%) обеспечит комфортный ежемесячный платеж - от 12 тысяч рублей ***.

Также действует рассрочка с первоначальным взносом от 15% полной стоимости и платежом от 10 тысяч рублей в месяц.

Самое приятное - за такую сумму можно жить в квартире с полностью готовой отделкой «Все включено». Там уже есть ламинат светлых тонов, натяжные потолки, поклеены обои под покраску, укомплектован санузел, выложена плитка, установлены окна Kommerling с отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

В комплектацию включены кухонный гарнитур и бытовая техника: духовой шкаф, вытяжка, варочная панель, стиральная машина. В квартирах большой площади в наличии посудомоечная машина.

Ознакомиться с отделкой можно благодаря рум-туру.

ЖК «Лугометрия» создается в рамках комплексного развития территории. Это «город в городе», где предусмотрены все условия для комфортной жизни более чем 18 тысяч пензенцев: школы, детсады, спортивные объекты, храмовый комплекс. Коммерческие и офисные помещения - на первых этажах зданий.

Проект постоянно получает высокие оценки от федеральных экспертов. В 2024 году «Лугометрия» вышла в финал престижного конкурса Urban Awards сразу в 2 номинациях - «Лучший жилой комплекс комфорт-класса» и «Лучший проект комплексного освоения территории».

Ранее «Лугометрия» победила в конкурсе «ТОП ЖК - 2024» в номинации «Лучшая новостройка Пензенской области».

Воспользоваться выгодным предложением на старте продаж можно, позвонив по телефону 203-000 или оставив заявку здесь. Менеджеры подберут наилучший вариант и помогут с оформлением сделки.

С отделкой «Все включено» можно ознакомиться в шоурумах офисов продаж, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

Также планировки квартир представлены на сайте территорияжизни.рф.

* В отделку «Все включено» входят флизелиновые обои, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечными светильниками, кухонный гарнитур, стиральная машина, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс. Количество квартир по данной стоимости ограничено. Подробности акции - у представителей застройщика.

** Застройщик - ООО СЗ «Жилье», проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/ Указана стоимость 1-комнатной квартиры (33,86 кв м) в строении № 3 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Побочинская. Акция действует с 08.06.2024 по 15.07.2024. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (33,86 кв. м) - 2 979 680 рублей. Количество квартир, участвующих в акции, - 10. Суммирование с другими акциями следует уточнять у представителей застройщика.

*** Указана стоимость 1-комнатной квартиры (33,86 кв. м) в строении № 3 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Побочинская. Акция действует с 08.06.2024 по 15.07.2024. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (33,86 кв. м) - 2 979 680 рублей.

Количество квартир, участвующих в акции, - 10. Подробности следует уточнить у представителей застройщика.

Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми предоставляется Банком ВТБ (ПАО) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилье при первоначальном взносе от 20,1%.

Полная стоимость кредита - 6,115-13,364%. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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