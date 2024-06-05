Пензенцев предостерегли от проникновения на энергообъекты

05.06.2024 | 14:04

Энергетики филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго» напомнили жителям Пензенской области, что несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов, вывод их из строя, кража энергооборудования или его элементов являются преступлениями.

За их совершение УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Оборудование, задействованное в передаче и распределении электроэнергии, всегда находится под напряжением и представляет угрозу жизни и здоровью человека. Анализ показывает, что несчастные случаи происходили, когда посторонние пытались проникнуть на объект для кражи каких-либо элементов. От удара электрическим током злоумышленники погибали или получали тяжелые ожоги.

Наиболее распространенные случаи вмешательства в работу энергооборудования - попытки разобрать трансформаторную подстанцию и срезать электрические провода. Также несовместимые с жизнью травмы получают и недобросовестные потребители при попытке подключиться к электрическим сетям в обход прибора учета. Такие действия нередко приводят к возгоранию жилища и гибели не только самого энерговора, но и окружающих его людей.

В борьбе с противоправными деяниями недобросовестных потребителей очень ценна помощь сознательных граждан. Своевременно проинформировав энергетиков о фактах хищения электрической энергии, они не только помогают предотвратить вероятную аварию, но и, возможно, спасти чью-то жизнь.

«Если вы располагаете информацией о хищении электроэнергии, электрооборудования, а также о возникновении угрозы целостности и сохранности оборудования, просим сообщить об этом в РЭС по месту жительства, телефону контакт-центра 8 (800) 220-02-20 или по единому номеру экстренных оперативных служб 112», - обратились к жителям региона сотрудники филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго».