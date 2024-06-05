Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию монет из серебра и золота

05.06.2024 | 13:52

Банк «Кузнецкий» расширил свою коллекцию монет из драгоценных металлов. В продаже появились серебряные изделия «Орден Красной Звезды», посвященное памятной награде СССР за значительные заслуги перед страной, «10-летие ЕАЭС», выполненное к годовщине Евразийского экономического союза, «Атомный ледокол «Сибирь», изготовленное в честь одноименного ледокола и достижений российского кораблестроения в области покорения морей Северного Ледовитого океана и Арктики, «225-летие со дня рождения А. С. Пушкина», приуроченное к юбилею великого поэта и писателя, чьи произведения навсегда вошли в историю литературы.

Все монеты имеют номинал 3 рубля и массу чистого вещества не менее 31,1 г.

Также была обновлена коллекция «Георгий Победоносец». В нее вошла золотая одноименная монета. Она имеет номинал 50 рублей и массу чистого вещества не менее 7,78 г.

Более подробную информацию о новинках в коллекции можно получить в главном офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному номеру 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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