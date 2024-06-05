Главе Пензы внесли представление из-за нарушений при разрытии дорог

05.06.2024 | 11:49

В Пензе выявлены многочисленные нарушения при проведении работ, связанных со вскрытием дорожного полотна ресурсоснабжающими организациями.

Специалисты проинспектировали более 60 мест разрытий и на 11 городских улицах обнаружили отступления от нормативных требований.

Так, на Воронова, Красной Горке, Окружной, Чкалова, Рахманинова, Стасова, Серпуховской, Максима Горького ремонтируемые участки не были обустроены техническими средствами, в том числе временными знаками «Дорожные работы», «Сужение дороги», «Ограничение максимальной скорости».

На Долгова, Огородной, Рахманинова, Стасова, Максима Горького нарушенное благоустройство и дорожное полотно не восстановили вовремя. На Рахманинова и Богданова после разрытий обнаружились выбоины и просадки.

«Территориальные прокуроры Пензы внесли 7 представлений руководителям организаций, осуществляющих земляные работы. В отношении уполномоченных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог) и части 2 статьи 3.1 КоАП Пензенской области (невосстановление благоустройства территории после осуществления земляных работ в срок, установленный в разрешении)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Представление внесено и главе Пензы Александру Басенко - из-за ненадлежащего контроля за выданными разрешениями и восстановлением дорожного полотна.