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Общество

Главе Пензы внесли представление из-за нарушений при разрытии дорог

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В Пензе выявлены многочисленные нарушения при проведении работ, связанных со вскрытием дорожного полотна ресурсоснабжающими организациями.

Специалисты проинспектировали более 60 мест разрытий и на 11 городских улицах обнаружили отступления от нормативных требований.

Так, на Воронова, Красной Горке, Окружной, Чкалова, Рахманинова, Стасова, Серпуховской, Максима Горького ремонтируемые участки не были обустроены техническими средствами, в том числе временными знаками «Дорожные работы», «Сужение дороги», «Ограничение максимальной скорости».

На Долгова, Огородной, Рахманинова, Стасова, Максима Горького нарушенное благоустройство и дорожное полотно не восстановили вовремя. На Рахманинова и Богданова после разрытий обнаружились выбоины и просадки.

«Территориальные прокуроры Пензы внесли 7 представлений руководителям организаций, осуществляющих земляные работы. В отношении уполномоченных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог) и части 2 статьи 3.1 КоАП Пензенской области (невосстановление благоустройства территории после осуществления земляных работ в срок, установленный в разрешении)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Представление внесено и главе Пензы Александру Басенко - из-за ненадлежащего контроля за выданными разрешениями и восстановлением дорожного полотна.

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Источник — фото областной прокуратуры
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