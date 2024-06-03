Проезд по улице Ново-Терновской опять перекроют

03.06.2024 | 16:20

Улицу Ново-Терновскую опять перекроют - от Терновского до Алой. Ограничение будет действовать с 20:00 3 июня до 6:00 4-го, а следом с 20:00 того же дня до 6:00 5-го числа.

Дорогу закроют для всех видов транспорта. Причина - работы по устройству асфальтобетонного покрытия, сообщили в региональном минстрое.

Как и в предыдущий раз, водители смогут объехать участок по улицам Алой, Светлой и Сухумской.

Ново-Терновскую улицу перекрывали в мае. Тогда жители ЖК «Сурский квартал» и «Семейный» беспокоились, что окажутся запертыми в своем микрорайоне.

«У нас на Ново-Терновскую - 3 выезда; все они, получается, выходят на перекрытый участок. Выехать через ЖК «Весна» на Терновского мы не можем: они поставили шлагбаум. Что происходит вообще?» - возмутились люди.

В областном минстрое прояснили ситуацию, сообщив, что жители смогут пользоваться шемышейской трассой.