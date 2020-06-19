В Иссинском районе должника вынудили «снять шапку-невидимку»

19.06.2020 | 10:00

34-летнего жителя Иссинского района привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов.

После развода с женой мужчина задолжал двум сыновьям, 6 и 8 лет, более 350 тысяч рублей. «Смыслом его жизни стал не заработок и помощь своим детям, а служба зеленому змию», - пояснили в региональном УФССП.

С сентября 2019 года горе-отец числился в розыске. Приставы часто наведывались к нему, но никогда не заставали дома.

«И вот при очередном визите по адресу удача улыбнулась представителям закона: дверь открыл должник. Пришлось снять шапку-невидимку и явиться к судебному приставу Иссинского районного отделения УФССП России по Пензенской области», - добавили в пресс-службе управления.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Дело передали в суд.

Если сельчанин продолжит уклоняться от родительских обязанностей, его привлекут к уголовной ответственности.